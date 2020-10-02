Göl suyunda ilk kez Covid-19 tespit edildi

TOPLUMDA NE KADAR YAYGIN OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ

Minnesota araştırmacıları ise virüsün tatlı suda bulunabileceğini bilmenin virüsün toplumda ne kadar yaygın olduğunu gösterdiğini belirtti.

Melvin, “Virüsün nerede aranacağını anlamak, gelecekte bu tür enfeksiyonlarla nasıl başa çıkılacağı konusunda gerçekten çok önemlidir. Artık göl suyunda corona virüsün olduğunu biliyoruz ve bu durum o bölgede yaşayan nüfustaki virüsün yaygınlığının göstergesi olabilir” dedi.

Öte yandan, Minnesota Üniversitesi sudan corona virüs bulaşma olasılığı araştırılırken, plaja giden herkesin maske takmasını ve sosyal mesafe kurallarına uymasını tavsiye etti.