Göl suyunda ilk kez Covid-19 tespit edildi

ABD’li bilim insanları, göl suyunda ilk kez önemli miktarda Covid-19 tespit ettiklerini duyurdu.
Dünyayı etkisine alan yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle ölü sayısı 1 milyonu aşarken, virüs hakkında bilinenlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. ABD’li bilim insanları, ülkenin batısındaki Superior Gölü’nün çevresindeki plajlardan aldığı su örneklerinde önemli miktarda corona virüs tespit ettiklerini duyurdu. Araştırmacılar, göl suyunun yüzücüler nedeniyle enfekte olduğuna inandıklarını belirtti. Söz konusu araştırma, corona virüsün plaj suyunda bulunabileceğini ilk kez kanıtladı.