Eğlenerek ürettiler

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ( KTEV ), “Özel Eğitim Kurumları Sanat Günleri” kapsamında, “Engelsiz Renkler Resim ve Müzik Etkinlikleri” devam ediyor.

Gürsel KARAGÖZLÜ

Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrenciler festival kapsamında yaptıkları resimlerle marifetlerini sergiledi.

18 Şubat’ta başlayan ve bugün sona erecek olan etkinlikler çerçevesinde, KTEV gönüllülerinden oluşan biir grup sanatçı dün Yeşilyurt Özel Eğitim merkezinde öğrenciler ve aileleri ile buluştular.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları sanatçılarının katkıları, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Bilge Ekizoğlu’nun çaldığı Flüt ve Hazal Kamçı’nın seslendirdiği parçalar eşliğinde özel gereksimli öğrenciler, aileleri ile birlikte okul avlusunda resimler çizdi.

Etkinlikte KTEV gönüllüleri adına konuşan Mehmetali Serak, vakıf ile birlikte çalıştıklarını, KKTC’de bulunan özel gereksinimli öğrencilere resim yaptırdıklarını ve müzik dinlettiklerini anlattı.

Serak, sosyal sorumluluk projesi kapsamında özel çocukların hayatlarına bir renk katmak, sosyalleşmelerini sağlamak, özgür düşüncelerini farklı eğitmenlerle çalışarak kağıda yansıtmalarına fırsat vermek, önemsendiklerini hissettirmek, el becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacı taşıdığını söyledi.

Serak, bu yıl öğrencilerin yaptığı eserleri özel bardak ve tabaklara bastırarak satışa çıkaracaklarını, elde edilecek gelirle yine öğrencilere harcamak amacında olduklarına verileceğini kaydetti.

Serak, proje kapsamında tüm yerleşim yerlerindeki okulların kapanma döneminden önce öğrenclerin yaptıkları eserlerin Lefkoşa’da sergileneceğini de sözlerine ekledi.