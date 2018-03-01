Yalçıntaş Girne’de yankılanacak

SEVİLEN ŞARKILARI SÖYLEYECEK:

Türkiye’nin ünlü şarkıcılarından İlyas Yalçıntaş, Albüm Club Bar’da vereceği konserde sevilen şarkılarla konukları mest edecek.

Girne’de hizmet veren Albüm Club Bar, 2 Mart Cuma gecesi keyif dolu bir konsere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin ünlü şarkıcılarından İlyas Yalçıntaş’ın sahne alacağı gecede unutulmaz bir konser yaşanacak.

“İçimdeki Duman”, “Gel Be Gökyüzüm”, “Bu Nasıl Veda” gibi sevilen şarkılarıyla mekanda yankılanacak olan Yalçıntaş kulakların pasını silecek. İlyas Yalçıntaş’ın keyif dolu konserine ilginin yoğun olması bekleniyor.