Şampiyon AFC ve YDK

Ortaokullararası (Yıldızlar) Basketbol Birinciliği’nde finaller dün oynandı ve kızlarda The Amerikan Future Kolej erkeklerde ise Yakın Doğu Koleji şampiyon oldu

KIZLARDA AMERİKAN FUTURE, ERKEKLERDE YAKIN DOĞU:

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan kızlar finalinde, The Amerikan Future Kolej rakibi Levent Kolej karşısında çok rahat bir maç çıkartarak karşılaşmayı 88-27 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Büyük çekişmeye sahne olan erkekler finalinde ise Yakın Doğu Koleji, TED Kolej’i 46-38 mağlup ederek şampiyon oldu

Ortaokullararası (Yıldızlar) Basketbol Birinciliği’nde kızlarda The Amerikan Future Kolej erkeklerde ise Yakın Doğu Koleji şampiyon oldu.

Yıldızlar Basketbol Birinciliği, dün oynanan üçüncülük ve final maçları ile tamamlandı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan kızlar finalinde, The Amerikan Future Kolej rakibi Levent Kolej karşısında çok rahat bir maç çıkartarak karşılaşmayı 88-27 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

Büyük çekişmeye sahne olan erkekler finalinde ise Yakın Doğu Koleji, TED Kolej’i 46-38 mağlup ederek şampiyon oldu.

Üçüncüler 19 Mayıs TMK ve GAK

Birincilikte üçüncülük maçları ise dün TED KOleji Spor Salonu’nda yapıldı.

Kızlarda 19 Mayıs TMK, Yakın Doğu Koleji’ni 52-49 mağlup ederken erkeklerde ise Girne Amerikan Koleji, Türk Maarif Koleji’ni 71-65 yenerek üçüncülük kupalarının sahibi oldu.

Üçüncülük maçlarının sonuçları:

Yakın Doğu Koleji-19 Mayıs TMK: 49-52 (Kızlar)

Girne Amerikan Koleji-Türk Maarif Koleji: 71-65 (Erkekler)

Final maçlarının sonuçları:

The Amerikan Future Kolej-Levent Kolej: 88-27 (Kızlar)

Yakın Doğu Koleji-TED Kolej: 46-38 (Erkekler)

Kızlar Takım Sıralaması

1.The Amerikan Future Koleji

2.Levent Kolej

3.19 Mayıs Türk Maarif Koleji

4.Yakın Doğu Koleji

Erkekler Takım Sıralaması

1.Yakın Doğu Koleji

2.TED Kuzey Kıbrıs Koleji

3.Girne Amerikan Koleji

4.Türk Maarif Koleji