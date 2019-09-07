Eğlencesi “Volkan” oldu

GİRNE’DE KEYİFLENDİLER: Girne’deki Papageno Bar, ülkemizin sevilen sanatçısı Örge Volkan’ın canlı performansıyla konuklara keyif dolu bir gece yaşattı

Ülkemizin sevilen sanatçısı Örge Volkan, Girne’deki Papageno’ya ses getirdi. Mekanın çok sevilen canlı programlarının bir parçası olan Volkan birbirinden güzel şarkılarla konukların keyifli bir gece geçirmesini sağladı.

Yaz eğlencelerine veda etmeye başladığımız şu günlerde Papageno’nun dört mevsime hitap eden capcanlı gecesi bir kez daha yoğun ilgi gördü. Mekanı dolduran konuklar Volkanın başarılı performansıyla eğlenerek gecenin tadını çıkardı. Renkli anların yaşandığı gecede bu güzel görüntüler fotoğraf karelerine de yansıdı.