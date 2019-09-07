Tatlısu’ya hareket getirdiler

BOL GÖSTERİLİ AÇILIŞ: 14. Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali, halk dansları oyunları, illüzyon şovlar ve daha nice gösterilerle yaptığı renkli açılışın devamını birbirinden güzel etkinlikler ve konserlerle getirecek

KKTC Turkcell sponsorluğunda Tatlısu Belediyesinin Final Organizasyon işbirliğiyle düzenlediği 14. Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali açılış gösterileri ve konuşmaları ile başladı. Açılış gösterilerinde Kukla Karnavalı beğenilirken, illüzyonist Enver Ertaş’ın şovu hayretler uyandırdı. Fire Storm ise müthiş gösterileri ile büyük ilgi gördü. Uluslararası Halk Dansları şölenine K.K.T.C., Türkiye, Meksika, Slovakya ve Makedonya ülkeleri katıldı. Açılış gecesinde tüm gösteriler çok beğenilirken, bol bol alkış toplandı.

Paul Dwyer bu gece

Festivalin 3. Gecesi olan bu akşam uluslararası halk danslarıyla başlayacak. Enver Ertaş ile illüzyon gösterisinin ardından, Afrika’dan gelecek olan Afrika Akrobasi Şov muhteşem gösterileri ile geceye renk katacak. Gecenin finalinde Ünlü İskoç sanatçı Paul Dwyer & Grup Bandits Kıbrıs şarkılarının da bulunduğu güzel repertuvarıyla sahne alacak. Gecede Make-Up Artist fırçası ile dileyenlere ücretsiz makyaj yapacak. Gündüz etkinliklerinde ise Offroad ve Plaj Güreşleri yapılacak.

Kurtalan Ekspres yarın

Festival yarın Bocce, Judo ve Tavla turnuvaları ile başlayacak. Saat 20:00’da ise uluslararası halk danslarıyla devam edecek. Sihirli ve eğlenceli sunumların ardından Meksika ekibi Ateş ve Led Şovları ile festivale büyük renk katacaklar. Rap konserinde Pablo ve Rookie sahne alırken, festivalin finalinde Türkiye’nin efsane grubu Kurtalan Ekspres yerli sanatçımız Şafak’ında konuk olarak katılımıyla güzel bir konser yaşatacaklar. Make-Up artist fırçasıyla ücretsiz makyaj yapmaya devam edecek.