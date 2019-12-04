Eğlencenin nabzını tuttu

GİRNE “UMUT” DOLU:

Girne girişinde hizmet veren Cheetah, ülkemizin sevilen DJ’i Umut Özsoy’un setleri eşliğinde unutulmaz bir eğlence yaşadı

Girne’nin girişinde eğlence severleri üzerine çeken Cheetah geçtiğimiz cuma akşamı coşku dolu bir programa ev sahipliği yaptı. Ülkemizin sevilen DJ’i Umut Özsoy mekanda kabine girerek unutulmaz bir eğlenceye imza attı.

Sevilen şarkıları birbiri ardına sıralayan Umut eğlencenin nabzını eline aldı. Masaları başında coşkuya kapılan konukların keyfine ise diyecek söz yoktu. Hafta içinin yorgunluğunu bu güzel keyif gecesiyle üzerlerinden atan konuklar hallerinden son derece memnun görünüyordu.