Ünlüler futbolda engel tanımadı

ÜNLÜLER FUTBOLCULARA KARŞI:

Engelsiz Yaşam Vakfı “Dünya Engelliler Günü”nde Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Yılmaz Morgül, Aslı Hünel, İsmail Baki, Ruhi Sarı, Reyhan Karaca, Gökhan Keser gibi ünlülerle futbolcuları halı saha maçında bir arya getirdi

Engelsiz Yaşam Vakfı, 3 Aralık “Dünya Engelliler Günü”nde “Farkındalık Yaratmak” amacıyla fark yaratan bir organizasyona imza attı. Ukko Pharma’nın katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda Pendikspor ampute futbol takımı, eski futbolcular ile ünlü sanatçılar arasında halı saha maçı yapıldı. Erman Toroğlu’nun hakemlik yaptığı futbol maçının devre arasında ise Reyhan Karaca, Gökhan Keser ve engelli çocukların oluşturduğu Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu da etkinliğe şarkılarıyla renk kattılar. Ampute futbolcuların takımında futbol oynayan Yılmaz Morgül oynadığı futbol ile parmak ısırttı. Ünlü sanatçı “Bana boşuna Ronaldo Morgül demiyorlar” dedi.

Kağıthane’deki Vip Halı Saha’da gerçekleştirilen organizasyon oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Dünya Engelliler Günü için engellilerle bir araya gelen ünlü sanatçılar arasında Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Yılmaz Morgül, Aslı Hünel, İsmail Baki, Ruhi Sarı, Tolga Güleç, Meral Konrat, survivor yarışmacıları Burçak Tuncer , Erdi Ünver ve Mıgır Güzelyan da vardı. Futbol maçı için gelen eski milli futbolcular arasında ise Cihan Haspolatlı, Emre Aşık, Hasan Kabze, Fevzi Elmas, Faruk Atalay, Hayati Köse, Serkan Balcı ve Sonat Göksel yer aldı. Tayyar Işıksaçan’ın sunuculuk yaptığı TRT Spor’dan da Alp Pehlivan’ın yorumcu olarak katkı verdiği gösteri maçında galip gelen milli futbolculara günün anısına plaketler ve kupa verildi.