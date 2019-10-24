Eğitimde de para konuşuyor

Zorunlu eğitim yaşında olmalarına rağmen, Lefke İstiklal İlkokulu’na, Lefke merkezden giden öğrencilerden 150 TL taşımacılık ücreti istendi. Veliler duruma isyan etti.

TÜZÜK AÇIK: Zorunlu Taşımacılık Tüzüğü: (1) (A) Zorunlu taşınma yaşındaki her öğrencinin, ikamet ettiği köy ile Zorunlu Eğitim Tüzüğü uyarınca kaydedildiği okul arasında, iki milin üzerinde mesafe bulunması halinde, ikamet yerinden okula ve okuldan ikamet yerine taşınması Bakanlıkça veya Bakanlığın göstereceği kişi veya kurumlarca Bakanlık adına gerçekleştirilir

TÜZÜĞE RAĞMEN: Lefke İstiklal İlkokulu Müdürlüğü: Taşımacılık Tüzüğü okulumuza gelen öğrencilerin okul kapsam bölgemiz ile sınırlı tutmaktadır. Bizim kapsam bölgemiz Gemikonağı yolu üzerindeki tren yoluna kadar olan bölgedir. Lefke Çarşısı,Tepe Mahallesi, Karşıyaka, Gemikonağı, Denizli, Cengizköy, Yeşilyurt’tan gelen öğrenciler, artık okula taşınırlarken aylık 150 TL’lik abonelik ücreti ödemek durumundadırlar

EYLEM KAPIDA: Öğrencilerden, 150 TL taşımacılık ücreti istenmesi, velileri isyan noktasına getirdi. Veliler,

önümüzdeki günlerde bir komite kurarak, Eğitim Bakanı’nı ziyaret edeceklerini, sonuç alamamaları halinde ise çocuklarını okula göndermeyeceklerini ve okul önünde protesto eylemi düzenleyeceklerini söyledi. Veliler, okul yönetiminin bir an önce bu hatalı karardan vazgeçmelerini istedi

Gürsel KARAGÖZLÜ

Milli Eğitim Yasası’nın, Zorunlu Taşımacılık Tüzüğüne göre, okuduğu okul ile yaşadığı yer arasında 2 mil veya daha fazla mesafe bulunan, zorunlu eğitim yaşındaki öğrencilerin taşımacılık ücretleri Bakanlık tarafından karşılanması öngörüldüğü halde, Lefke İstiklal İlkokulu’na, Lefke merkezi dışından gelen öğrencilerden 150 TL taşımacılık ücreti istendi.

İki mili ( 3.18 Kilometre ) aşan bir mesafede olan, Gemikonağı, Denizli, Cengizköy ve Yeşilyurt’tan, Lefke İstiklal İlkokulu’na giderek eğitim gören öğrencilerin bir kısmı, geçmiş yıllardan beri aynı okula devam eden öğrencilerden oluşurken, bir kısmı da Gemikonağı Erdal Abit İlkokulu’nun kapanmasından sonra buraya yönlendirilen öğrencilerden oluşuyor.

Yıllardır, tüzükte belirtildiği üzere, bakanlıkça taşımacılık ücretleri karşılanan öğrencilere, okul yönetimi tarafından bu yıl gönderilen bir yazıyla 150 TL ücret talep edilmesi velilerin tepkisine neden oldu.

Öte yandan Lefke İstiklal İlkokulu’na giden bu öğrencilerden 150 TL talep edilirken aynı şartlarda Yedidalga İlkokulu’nda giden öğrencilerden ücret talep edilmiyor.

Para istenmesi tüzüğe aykırı

Lefke İstiklal İlkokulu’na, Lefke merkezi dışından gelen öğrencilerden 150 TL taşımacılık ücreti istenmesi, velileri ayağa kaldırdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun, 17/1986 sayılı Milli Eğitim Yasasının, 49. ve 70. maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak hazırladığı tüzükte yer alan, “Zorunlu Taşınma Yaşı, o yılın 31 Aralık gününden önce, dört (4) yaşını tamamlayan çocukların, on beş (15) yaşını dolduruncaya kadar süren, eğitim ve öğretim sırasındaki taşınma yaşını kapsar” maddesini hatırlatan veliler, öğrencilerden ücret talep edilemeyeceğini öne sürdü.

Aileler eylem yapacak

Gemikonağı Erdal Abit İlkokulu’nun öğrenci azlığı nedeni ile 1 Ekim 2019 tarihinde, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından kapatılmasının ardından, Gemikonağı’na giden ve gidecek olan öğrenciler, Lefke İstiklal İlkokulu’na yönlendirilmişti. Bulundukları bölgedeki okullarının kapanması nedeniyle zorunlu olarak daha uzak bir mesafede bulunan, Lefke İstiklal İlkokulu’na giden öğrencilerden, bir de 150 TL taşımacılık ücreti istenmesi, velileri isyan noktasına getirdi.

Önümüzdeki günlerde bir komite kurarak, Eğitim Bakanı’nı ziyaret edeceklerini, sonuç alamamaları halinde ise çocuklarını okula göndermeyeceklerini ve okul önünde protesto eylemi düzenleyeceklerini söyleyen veliler, okul yönetiminin bir an önce bu hatalı karardan vazgeçmelerini istedi.

Tüzük başka, okul başka söylüyor

Milli Eğitim Yasası altında hazırlanan “Zorunlu Taşımacılık Tüzüğü”nün ilgili maddesi şöyle:

“Öğrenciler bu tüzükte öngörülen şartlar dâhilinde zorunlu taşımacılık hakkından yararlanır:

(1) (A) Zorunlu taşınma yaşındaki her öğrencinin, ikamet ettiği köy ile Zorunlu Eğitim Tüzüğü uyarınca kaydedildiği okul arasında, iki milin üzerinde mesafe bulunması halinde, ikamet yerinden okula ve okuldan ikamet yerine taşınması Bakanlıkça veya Bakanlığın göstereceği kişi veya kurumlarca Bakanlık adına gerçekleştirilir”

Okulun velilere gönderdiği ve tüzüğe aykırı yazıdaki ifadeler ise şöyle:

“Taşımacılık tüzüğü okulumuza gelen öğrencilerin okul kapsam bölgemiz ile sınırlı tutmaktadır. Bizim kapsam bölgemiz Gemikonağı yolu üzerindeki tren yoluna kadar olan bölgedir.Taşımacılık Tüzüğünün ilgili maddesi Lefke sınırlarının 2 milden uzak yerlerdeki öğrencilerimizi kapsamaktadır.

Buna göre tren yolunun ötesindeki öğrenciler bu kapsamın dışında kalmaktadır. Geçtiğimiz ders yılı bu öğrenciler ilgili firma tarafından ücretsiz taşınmıştır. Bu yıl ise Akva Firması öğrencilere abonelik sistemi getirmiştir.Buna göre firma abonelik ücretini aylık 150 TL olarak belirlemiştir. Kısaca kapsam dışından gelen öğrenciler (Lefke Çarşısı,Tepe Mahallesi ,Karşıyaka,Gemikonağı,Denizli,Cengizköy,Yeşilyurt) bundan böyle okula taşınırlarken aylık 150 TL’lik abonelik ücreti ödemek durumundadırlar”