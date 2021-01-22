“Eğitim kesinlikle başlayacak”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de yayınlanan 14. Saat programına katılarak, okullar hakkında açıklama yaptı.

Amcaoğlu, 25 Ocak Pazartesi günü okulların açılacağını söyleyerek, yüz yüze veya çevrim içi olarak eğitime devam edileceğini söyledi.

Haziran sonuna kadar eğitimin kesintisiz devam edeceğini söyleyen Amcaoğlu, “Pazartesi okullar açılıyor. Bazı okullarda online, bazı okullarda yüz yüze ama kesinlikle açacağız. Haziran ayında sona erecek. Hiç durmayacak. Vakalar artarsa online, artmazsa yüz yüze. Akademik takvimi belirledik.” dedi.