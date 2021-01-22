Dizdarlı: Bölgesel veya tam kapanma yetkisi Bakanlar Kurulu’nda

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, Başbakan ve Bakanlar Kurulu arasında gidip gelen kararları Havadis’e değerlendirdi.

“BÖLGESEL YA DA TAM KAPANMA YETKİSİ KABİNEDEDİR”

Havadis Web TV’de Damla Dabis’in sorularını yanıtlayan Emine Dizdarlı, bölgesel ya da tam kapanma yetkisi Bakanlar Kurulundadır dedi. ‘Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın kimi yetkileri doğrudan Sağlık Bakanı kimi yetkileri ise Bakanlar Kuruluna verdiğini söyleyen Dizdarlı, belirli iş yerlerinin kapanmasına ilişkin kararda ise “yetki doğrudan Sağlık Bakanındadır” dedi. Dizdarlı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu yetkileri yasanın 36.maddesinde belirtilmiştir. Sosyal mesafeye ilişkin kararlar, hijyen, karantina kuralları, izolasyonlar, maske takma, hastalığa ilişkin yapılması öngörülen testler, izolasyonlar, iş yerlerinde, yaşam alanlarında veya eğlence yerlerinde, organizasyonlarda alınması gereken tedbirlere ilişkin kararlar, belli iş yerlerinin kapatılmasına dönük kararlar doğrudan Sağlık Bakanlığı’nın yetkisindedir. Bölge ya da ülkenin tamamen kapatılması ile ilgili kararlar ise Bakanlar Kurulu’nun yetkisindedir. Özellikle kapatmalarda Bakanlar Kurulu’nun Üst Kurul’un önerilerini dinlemesi gerekir.”

“BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KOMİTESİ’NİN ÇALIŞMA YÖNTEMİNDE YANLIŞ VAR”

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin çalışma yöntemini de değerlendirdi.

Dizdarlı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin karar almadan önce Sağlık Bakanı’nın isterse konunun uzmanları ve ilgili bakanlardan da görüş alma yetkisinin olduğunu söyledi.

Emine Dizdarlı, “Örneğin eğitimde bir karar alacaksa , karar imzalanmadan , kesinleşmeden önce ilgili bakanı çağırıp, tartışıp bir noktaya birlikte varmaları gerekir. Yani karar alınıp imzalandıktan sonra bunun Bakanlar Kurulu’nda tartışılması yanlıştır. Sağlık Bakanı’nın bunu önceden yapması gerekir çünkü böyle bir yetkisi vardır” diye konuştu.

ÜST KURUL İSTİFA EDEBİLİR Mİ?

Üst Kurul üyelerinin istifalarının hukuken mümkün olup olmadığı yönündeki soruyu da yanıtlayan Dizdarlı, yasada istifa ile ilgili açık bir madde olmadığını, şahsi görüşünün atanan herkesin istifa edebileceği şeklinde olduğunu belirtti. Dizdarlı, siyasi bir atanma ise bunun farklı sonuçları olabileceğini, müsteşar ya da müdürler dışındakileri istifa etmekten engelleyecek herhangi bir durumun olmadığını kaydetti.

“AÇIKLAMA YAPMA YETKİM VAR”

Dizdarlı,“Yüksek Yönetim Denetçisinin bu konularda açıklama yetkisi yoktur” iddialarına ise “Biz, Başsavcılık gibi bir daire değiliz görüş belirten bir daire değiliz. Soruşturma yapan denetim yapan bir daireyiz.” diye yanıt verdi.

Emine Dizdarlı sözlerini şöyle tamamladı:

Benim yasamda benim açıklamalarımla ilgili açık koruma maddesi vardır. Merak eden kişilere yasanın 12.maddesine bakmasını öneririm. Görevimi ilgilendirilen konularla ilgili yaptığım açıklamalardan sorumlu tutulamayacağım ve dava edilemeyeceğim yazılmaktadır. Bu iddialardan sıkıldım! Başka yasaları yorumlayabilecek kapasitedeysem kendi yasamı da yorumlayacak kapasitedeyim. Bu iddiaları kabul etmiyorum, saygım baki kalmak kaydı ile…