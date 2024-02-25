Eğitim düzeyi ve mutluluk endeksi

Euronews’da yer alan bir habere göre, Avrupa’da yaşam memnuniyeti en düşük ülkelerden biri Türkiye… Yani anlayacağınız Türkiye’de insanlar mutsuz hem de memnun değil. Buna ek olarak araştırmalarda ortaya çıkan bir başka önemli konu da ülkedeki üniversite mezunları en düşük mutluluk düzeyinde…

Türkiye’de 20 yıl önce mutluluk düzeyi en yüksek olan üniversite mezunları bugünlerde en düşük seviyede… Buna siyasi yorumlar yapanlar da var. Türkiye’yi son 20 yılda yöneten AKP iktidarı döneminde üniversitelilerin mutluluk düzeyi %67’den %51’de düşmüş.

Muhtemelen artan üniversiteler ve buna bağlı olarak artan üniversite mezunu sayısı ve tabii ki işsiz üniversiteliler nedeniyle mutluluk oranı düşmüş görünüyor.

Alman Konrad-Adenauer Vakfı, TÜİK ve Metropoll araştırma şirketi tarafından yapılan araştırmalarda, 18-25 yaş grubundaki her dört gençten üçü (yüzde 73) imkân bulması durumunda yurtdışında yaşamak istiyor. Bir başka araştırmada ise halkın %39’u yurtdışında yaşamak veya okumak istiyor.

Güney Kıbrıs’ta durum pek de o kadar kötü değil. Yaşam memnuniyeti bakımından 10 üzerinden 7.2 puan ile AB ortalamalarının üzerinde görülüyor. Acaba Kıbrıs’ın kuzeyinde durum nedir? Bir yaşam memnuniyeti anketi yapılsa acaba kaçımız yaşamımızdan memnun kalırız?

Kıbrıs’ın kuzeyinde üniversitelerin son günlerde hangi konular ile gündeme geldiklerini söylememe gerek yok herhalde. Sahte dipşoma, dolandırıcılık ve daha neler neler… Böylesi bir ülkede üniversite mezunlarının mutlu olma şansı var mı?

Bu üniversite enflasyonunda binlerce mezun ve yüzlerce işsiz var. Üniversiteyi yurt dışında okuyanlar zaten ülkeye geri gelmiyor. Onlar zaten geleceklerini Kıbrıs’ın dışında aramayı çok önceden karar vermişler…

Türkiye’de üniversite mezunlarının %73’nün imkan bulmaları halinde ülkeden ayrılmaları düşündüğü bilinen bir gerçek. Kıbrıs’ta da gençlerin daha farklı düşündüğünü sanmıyorum. Avrupa’da üniversiteyi tamamlayanların ülkeye geri gelmediği gibi KKTC’de de bir üniversiteden mezun olanların da yurt dışına gitmeyi düşündüğünü biliyoruz.

KKTC’de de yapılan birçok araştırmada genç işsiz sayısının %25’i aştığı ortaya çıkmıştı. Böylesi bir ortamda gençlerin mutluluk endeksinin yüksek olmasını beklemek hayalcilik olur.

Ülke eğitimi her geçen gün kötüye giderken, üniversiteler bilim üretmek yerine ticarethaneye dönüşmüşken, ülke gençleri göç ederken veya göç etmeyi düşünürken, bazı kesimlerde göreceli bir zenginlik yaşanırken ülkede yaşam memnuniyeti elbette ki istenilen düzeyde olması mümkün değildir.

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşam memnuniyeti veya mutluluk endeksi normal seyrinde giden birçok ülkeye göre farklı sebepleri ve kendine has özellikleri vardır. Hem Kıbrıs sorununun istenilen düzeyde çözülmemiş hem de ekonomik istikrarın yakalanamamış olması nedeniyle memnuniyet ve mutluluk endeksi de normalden farklı sonuçlar doğurabilir.

Üniversitelerimizin kalite ile anılacağı, mezunlarının mezuniyetten sonra iş bulacağı bir ortamı hayal etmek elbette ki hakkımız…

Bugünlerde İngiltere’de mezunlarının işsiz kalması durumunda üniversitelerin ceza alabileceği konuşulurken, Kıbrıs’ta da herkesin üniversiteye gidemeyeceği bir sistemi yaratmamız gerekiyor.