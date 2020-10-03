Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Fatih Projesi kapsamında geliştirilen ve öğretmenler ile öğrenciler arasında iletişim kurmak ve eğitim hayatları boyunca kullanabilecekleri materyalleri sağlamak üzere kurulan eğitsel dijital içerik platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ülkemiz eğitimine kazandırıldı.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı arasında yürütülen uyumlu işbirliği ve çözüm odaklı çalışmalar sonucunda Eğitim Bilişim Ağı (EBA) öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Bu doğrultuda Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk video konferans yoluyla hazırlanan protokole imza koydu. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu imza öncesi yaptığı konuşmada, ülkemiz için önemli bir protokole imza koymanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençliği ve gelecek nesilleri için el birliği ile bir şeyler yapmanın heyecanını, Kıbrıs Türk Halkına hizmet edebilmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Göreve geldikleri günlerde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın yürüttüğü faaliyetlerde büyük bir sıkışıklık ve tıkanıklık olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Lefkoşa Büyükelçiliği ile kurdukları iyi iletişimlerle ve imza koydukları mutabakat zabıtlarıyla birlikte Kıbrıs Türk Halkına hizmet etme sürecinde büyük bir ivme ve motivasyon kazandıklarına vurgu yaptı. Açıklamasında “Ülkemize yapılması gereken yatırımlar noktasında iki bakanlık karşılıklı olarak büyük bir özveriyle çalışmaktadır.” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, desteklerini esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkürlerini iletti. Ocak ayında Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette ODTÜ içerisinde bulunan Türk Telekom SEBİT firmasında incelemelerde bulunduklarını ve Eğitim Bilişim Ağı EBA’yı yerinde gözlemle fırsatı yakaladıklarını söyleyen Çavuşoğlu, teknik heyet ile birlikte yaptıkları değerlendirmeler sonucunda EBA sisteminin ülke eğitimine çok büyük katkılar yapabileceği noktasında mutabık kaldıklarını belirtti.

Ziyareti gerçekleştirdikleri dönemde pandeminin olmadığını ve uzaktan eğitim ve online eğitim noktasında herhangi bir ihtiyacın olmadığını anımsatan Bakan Çavuşoğlu, pandemi dönemi öncesi Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak bir proje hazırladıklarını ve projenin Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından değerlendirmeye alındığını söyleyerek “Yapılan değerlendirmeler sonucunda finansmanı tamamen Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanan KKTC EBA projesini imzaladığımız protokol ile hayata geçiriyoruz.” dedi.

Seyreltilmiş eğitim modeli ile eğitime başladıklarını ve öğretmenlerin bakanlık sistemi üzerinden senkron ve asenkron olarak online eğitime devam ettiğini de sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, açıklamasının devamında “EBA’nın kurumsal yapısı ve birikimi çıktığımız bu yolda bizlere çok büyük bir motivasyon ve performans sağlayacaktır.” vurgusu yaptı.

EBA’nın KKTC eğitime kazandırılmasıyla birlikte, müfredatların aynı olduğu lise programında hemen hizmete girebileceğine de dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, süreç içerisinde diğer sınıf programlarını da açacaklarını belirtti. Çavuşoğlu konuşmasının sonunda ülkemiz gençliğine verdikleri desteklerden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a teşekkürlerini ileterek, EBA’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hayırlı olmasını temenni etti.