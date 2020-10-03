Türkiye’de Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller yeni transfer Mbwana Samatta’dan geldi.

Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşma Fenerbahçe’nin, Fatih Karagümrük karşısında 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 8’e yükseltirken, ligde ilk mağlubiyetini alan Fatih Karagümrük 7 puanda kaldı.

Fenerbahçe, 24. dakikada Mbwana Samatta’nın golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

67. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Tanzanyalı golcü Samatta kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-0.

78. dakikada Eric Sabo’nun penaltı golüyle Karagümrük farkı bire indirdi: 2-1.

Mauricio Lemos 85. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 87. dakikada Eric Sabo’nun penaltı vuruşunu Altay Bayındır çıkardı.

Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti.