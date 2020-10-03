Tristan da Cunha: Koronavirüsün uğramadığı dünyanın ‘en uzak adası’nda yaşam

Adanın oldukça güvenli olduğunu, kapıları kilitlemediklerini de ekliyor.

Başka bir ada sakini ise internet bağlantısının “genellikle çok kötü” olduğunu söylüyor.

Adanın iyi bir özelliği ise, tüm denizaşırı telefon görüşmeleri -telefon çalıştığı zamanlarda- ücretsiz.

Sahil boyunca sizi 3 kilometre öteye götüren bir yol var. Bu yolu takip ederek, güçlü rüzgarlara karşı taş duvarlarla çevrilmiş küçük tarım arazilerine ulaşabilirsiniz.

Burada başta patates olmak üzere sebze yetiştirmek mümkün. Ada sakinleri buraya yaz aylarında, kırsal geziler yapmak için de uğruyor.

En çok sevilen sosyal aktivitelerden biri barbakü, ya da Güney Afrika’dan gelme bir gelenekle “Braai” yapmak.