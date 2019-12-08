Efsane son anda yıkıldı: 1-1

Süper Lig’de Güzelyurt’ta oynanan karşılaşmada, Binatlı ve Çetinkaya yenişemeyerek 1’er puan aldılar

BİNATLI 1 PUANI UZATMALARDA ALDI: Lig’in dibinden kurtulma çabası içindeki Çetinkaya konuk olduğu Binatlı deplasmanında 17.dakikada Mustafa’nın golüyle karşılaşmada 1-0 üstün duruma geçmesine rağmen maçın uzatmalarında Mehmet Neşe’nin golüne engel olamadılar ve 1 puanla yetindiler

Yer: Güzelyurt, Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Cem Öksüzoğulları, Abdullah Genç

Binatlı 1 – 1 Çetinkaya

13.Yunus Yeşilırmak 99.Kani Kansu Çeliker

4.Ayhan Dumancı 2.Tunç Özgürgün

(Dk.69 M. Neşe) 4.Burak Emir

8.Debola Ogunseye 7.Hakan Karacaoğlu

20.Abdullah Umut (Dk.77 Cemal)

(Dk.86 Cenkay) 8.Ümitcan Babahan

21.Bayram Özgüm (Dk.59 Çağdaş)

22.Mustafa Süzgen 10.Herve Amanı

23.Muammer Tip 11.Mustafa Yaşınses

33.Serkan Karaoğlan 16.Doğukan Demirman

(Dk.46 Mehmedali) (Dk.69 Mehmet)

63.Behnam Habıbı 20.Toykan Hacet

77.Alattin Yavuz 55.Batuhan Calban

99.Moses Akınade 90.Mathew Bonıface

Goller:

Dk.90+5 Mehmet Neşe Dk.17 Mustafa Yaşinses (P)

K-Pet Süper Lig’in 13. Haftasında Binatlı son sıradaki Çetinkaya’yı konuk etti. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Çetinkaya’nın 17.dakikada kazandığı penaltı atışını gole çeviren Mustafa Yaşinses takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı böyle kapandı.

İkinci yarının son anlarına kadar gelişen ataklarda gol olmadı. 90+5’nci dakikada oyuna sonradan giren Mehmet Neşe golünü atarak karşılaşmanın 1-1 berabere sonuçlanmasına neden oldu.