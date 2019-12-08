Doğan istediğini aldı

K-Pet Süper Lig’de Doğan ile Merit Alsancak Yeşilova arasında oynanan lig mücadelesinde istediğini alan taraf 1-0 sonuçla ev sahibi Doğan oldu. Mücadelede Doğan’ın ilk devre oyun anlayışı, önde rakibe baskı kurup üstünlük sağlamaktı. Bunda da başarılı oldu. İlk bölümde golü buldu. Hücumda etkiliydi. İkinci golü bulma başarısını gösteremedi. İkinci devre kontrollü oyunu tercih edip savunma ağırlıklı oyunla mücadele verdi. Rakibe yakın markaj uygulayıp etkisizleştirmede iyiydiler. Kalelerinde duran toplarda tehlike yaşadılar. Kaleci Cem ve savunma hattı hata yapmadı. İyi bir yardımlaşma vardı. Billy yükselen forum grafiğiyle özellikle oyunun ilk bölümde golü buldu. Takıma pozitif yönde direnç sağladı. Rakibe baskısı 90 dakika sürdü. Sonuçta 3 puanı tek golle kazanmayı bildi. Konuk ekip Merit Alsancak Yeşilova en şaşkın oyunlarından birini oynadı ve kaybetti. Müsabakada göze batan Doğan’ın en güçlü silahı sağ kanat hücum oyuncusu Billy’yi Vakkas kontrol edemedi. Kalelerinde o bölgeden tehlikeli ataklar gerçekleştirdiler. Kenar yönetim takımı iyi yönetemedi. Geriye yaslanan ve rakip tek forvette mücadele ederken savunmayı az adamla koruma düşüncesini yapmadı. Tek farklı skorla mağlup durumdan risk almadı. Mağlup durumdayken hücum oyuncusu Yasin ve Emmanuel’in oyundan alınması benim düşünceme göre hataydı. Oyuncu değişikliklerini çok geç yaptı. İkinci devrede mücadelede üstün olan taraftılar. Kapanan Doğan savunmasını geçemediler. Merit Alsancak Yeşilova kenar yönetimi sahada yeni bir şey üretmemekle kaybetti. Maçın başında Kaleci İrfan’nın sakatlığı nüksetti ve oyuna devam edemedi. Şanssızlıktı. Caner hocam gol yemeden gol atmam dedi bir golle kazandı. Kerem hocam Fidelis’i direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Pozisyonda Koral’a Fidelis’in elleyaptığı hareketini kasıtlı buldu ve oyun durduktan sonra yapılan hareketin yanlış olduğu düşüncesi sebebiyle direkt kırmızı kartla cezalandırdı.