FutbolSpor

Cihangir koltuğu bırakmadı: 5-3

8 Aralık 2019

Lider Cihangir evinde Göçmenköy’ü mağlup ederek aldığı 3 puanla puanını 30’a yükseltti ve liderliğini korudu

8 GOLLÜ MAÇTA 3 PUAN LİDERİN: Süper Lig’in 13. haftasında Göçmenköy’ü konuk eden lider Cihangir Musa (2), Ali, Siboniso ve Ndue’nin golleriyle Göçmenköy’ü 5-3 yenerek liderliğini sürdürdü. Göçmenköy’ün gollerini Kemal, Joseph ve Ahmet kaydetti

Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Engin Akkagün, Sertan Alkın

Cihangir                              5 – 3       Göçmenköy      

1.Mehmedemin İlter                    1.Ozan Moroğlu

11.Nurettin Gecekuşu                  21.Kemal Uçaner

(Dk.90 Doğan)                                  4.Lawal Murtadah

5.Behiç Kum                                      6.Reşit Erişik

7.Musa Şanlıer                                 (Dk.55 Arnavut)

8.Sıbonıso Mıshalı                           8.Ahmet Coşkun

9.Ndue Mujeci                                 17.Rifat Kanıöz

10.Erıc Agyeı                                     (Dk.75 Mevlüt)

19.Mikail Sivri                                   19.John Okolı

21.Çağlar Toklu                                20.Joseph Obıdıaso

22.Ali Öztürk                                     25.Ömer Engin Gül

(Dk.80 Gökhan)                                               77.Rahmi Çelik

98.Zihni Temelci                              88.Fikret Yağcıoğlu

(Dk.77 Kadir)

Goller:

Dk.37 Musa Şanlıer (P)                 Dk.73 Kemal Uçaner

Dk.39 Musa şanlıer                         Dk.82 Joseph Obidiaso

Dk.69 Ali Öztürk                               Dk.90+ Ahmet Coşkun

Dk.77 Siboniso Mishali

Dk.87 Ndue Mujeci

 

K-Pet Süper Lig’in 13.haftasında lider Cihangir Göçmenköy’ü konuk etti. Karşılaşmayı Cihangir 5-3 kazandı.

11.dakikada ceza sahası içinde Fikret’in eline çarpan topta yan hakem penaltı noktasını gösterince hakem penaltıyı verdi ve atışı kullanan Siboniso Mishali’nin topu direkten döndü. Cihangir mutlak golden oldu. 37.dakikada Rahim’in eline çarpan topta, Cihangir 2’nci kez penaltı kazanır ve bu kez Musa topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Penaltıdan 2 dakika sonra Musa kendisinin ve takımının 2’nci golünü kaydetti. İlk yarı bu skorla geçildi.

46.dakikada Ahmet Coşkun ve Kemal Uçaner’in ard arda vuruşları direkten geri geldi. 69.dakikada Ali skoru 3-0 yaptı. 73.dakikada Kemal’ın kafasından bulduğu golle Göçmenköy farkı tekrar 2’ye indirdi. 82.dakikada Joseph’in golüyle maç 4-2 oldu. 87.dakikada Ndue skoru 5-2 yaptı. 90.dakikada Ahmet Coşkun’un attığı golle skor 5-3 oldu ve karşılaşma Cihangir’in galibiyetiyle son buldu. Bu sonuçla puanını 30’a çıkaran Cihangir liderliğini korudu.

 



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