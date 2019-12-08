Dünya

Hindistan’da fabrika yangını: En az 43 kişi hayatını kaybetti

8 Aralık 2019

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de, ağırlıklı olarak okul çantaları yapan bir fabrikada çıkan yangında en az 43 çalışan hayatını kaybetti.

Pazar günü erken saatler alevler yükseldiği sırada 4 katlı binada en 100 işçinin uyuduğu belirtiliyor.

İşçilerin 60’dan fazlasının kurtarıldığı da bildiriliyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, olayla ilgili bir taziye mesajı yayımladı ve yangını korkunç olarak tanımladı.

Delhi itfaiyesine bağlı birimler, acil çağrısını yerel saatle sabaha karşı 05:22 sıralarında aldı.

Giriş katlarında başlayan yangın hızla üçüncü katta, işçilerin yatakhane olarak kullandığı bölüme sıçradı.

İtfaiye, yangının yaşandığı Azad Market bölgesine dar sokaklar nedeniyle güçlükle ulaşabildi.

BBC Hintçe Servisi’nden Dilnawaz Pasha, kurtarma görevlilerinin, binadan tek tek sırtlarında insan çıkardığını bildirdi.

Yangına neyin sebep olduğu henüz belirlenemezken, görgü tanıklarından biri elektrik kaçağı iddiasında bulundu.

Başbakan Narendra Modi, yangınla ilgili Twitter üzerinden bir açıklama yayımladı ve “Yakınlarını kaybedenlere taziyelerimi, yaralılara hızlı bir iyileşme süreci diliyorum” dedi.

Yangından yaralı olarak çıkarılan çok sayıda işçi, hastanelerde tedavi altına alındı.



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