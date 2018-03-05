Efsane puanı zor kurtardı: 2-2

Şampiyonluk mücadelesi veren GAÜ Çetinkaya, cezası nedeniyle 21. haftada Güzelyurt’ta ağırladığı Cihangir karşısında 2-0 geriye düşse de 90+2’de bulduğu golle eşitliği yakaladı ancak zirve yolunda iki puan daha kaybetti

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu

Hakemler: Turgay Misk, Hakan Ünal, Mehmet Ekşici

GAÜ Çetinkaya: Cenk, Serhan, Abbas, Serkan (Dk.45 Batuhan), Hüseyin, Sercan, İbrahim, Ümitcan, Tunç (Dk.66 Mustafa), David, Esin (Dk.9 Muammer)

Cihangir: Raif, Erol, Nurettin, Salih, Mikail, Smart, Osei, Offor, Doğan (Dk.46 Ali) (Dk.89 Burak), Fırat, Musa (Dk.74 Seyhan)

Goller: Dk.81 (pen)-Dk.90+2 Hüseyin (Çetinkaya) – Dk.43 Fırat, Dk.60 Offor (Cihangir)

K-Pet Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren GAÜ Çetinkaya, saha kapatma cezası nedeniyle 21. haftada dün Güzelyurt’ta ağırladığı Cihangir ile 2-2 berabere kalarak zirve yolunda yara aldı. Çetinkaya’da kırmızı kart cezalısı Eko ile 4 sarı kart cezalısı Erdinç forma giymezken teknik direktör Turan Altay da cezalı olduğu için maçı tribünde takip etti. Cihangir’de ise 4 sarı kart cezalısı Ertan oynayamadı. Mücadelede Fırat ve Offor’un golleriyle iki farklı öne geçen Cihangir skoru koruyamazken 81 (penaltıdan) ve 90+2’de Hüseyin Kayalılar’ın golleriyle skora denge geldi ve Mesarya ekibi galibiyeti kaçırırken Çetinkaya ise 1 puanı zor kurtardı. Bu sonuçla puanını 41 yapan sarı kırmızıların lider Yenicami ile arasındaki puan farkı 5’e çıktı. Cihangir ise puanını 27’ye ulaştırdı.

Önemli anlar

Dk.9: Esin’in vuruşunda kaleci Raif’ten dönen topa altı pas içinde David vurdu bir kez daha Raif gole izin vermedi. Bu pozisyonda sakatlanan Esin oyuna devam edemedi ve yerine Muammer dahil oldu.

Dk.30: Sağdan gelişen Cihangir atağında Smart’ın şutunda top yan direğe çarpıp auta çıktı.

Dk.43: Musa’nın pasıyla Fırat müthiş bir şut çıkardı ve top üst direğin altına da çarparak ağlarla kucaklaştı. (0-1).

İlk devre 1-0 Cihangir üstünlüğünde geçildi.

Dk.60: Sağdan Musa’nın pasında bu kez Offor rakiplerinden sıyrılarak Cihangir adına farkı ikiye çıkaran golü attı. (0-2).

Dk.81: Gelişen Çetinkaya atağında Erol’un ceza alanı içinde Mustafa’yı düşürmesine hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı Hüseyin gol çevirdi. (1-2).

Dk.90+2: Orta alanda başlayan Çetinkaya akınında David’in pasında Hüseyin topu köşeden ağlara gönderdi ve Çetinkaya adına skora denge getirdi. (2-2).

Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.

FOTOĞRAF: GÜRSEL KARAGÖZLÜ