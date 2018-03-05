Futbolun adaleti!

Genelde, takımların birbirlerini yenecek güç ve konumda olmaları nedeniyle, “Kayıpların çok, puanların az olduğu” 2017-18 futbol sezonunda Yenicami, sekiz takım arasında devamlı el değiştiren “Liderlik koltuğunu”, 14. haftada “Ele geçirdi”. Ve bu haftaya kadar da, o koltuktan kalkmadı. Zirve yarışında mutlu sona ulaşabilmek için, istikrarlı futbolunun yanı sıra, mutlak kazanmak zorunda olan Yenicami dün de, deplasmanda oynadığı Lua-Lua patentli Merit-Alsancak Yeşilova’yı John Ebuka’nın uzatmalarda attığı golle 3-2 yenerek hem derin bir “Oh” çekti hem de, “Zorlu” bir virajı hasarsız atlatmış oldu.

Yenicami karşılaşmaya kontrollü başladı. Merit-Alsancak Yeşilova ise, üst düzey mücadeleye dayalı bir tempoda oyuna girdi. Ve zaman zaman da olsa rakibinin temposuna ayak uydurması ile de ortaya, heyecan kat sayısı yüksek bir ilk devre çıktı. Yeşilova ilerleyen dakikalar içerisinde orta alanı kalabalık tutup, kanatlardan Cenker ve Mejdi’nin yanı sıra, günün adamı Aksel ile Hamis ve İlyas’dan oluşan ikinci bölge desteğiyle günün bir diğer adamı Lua Lua’ya pozisyon üretmeye çalıştı. Ve nitekim Yeşilova, Aksel’in ara pasını değerlendiren Lua Lua’nın çapraz pozisyonda attığı şık golle de 1-0 öne geçti.

Buna mukabil Yenicami, kanatlardan Mehmet Altın ve Tansel, orta bloktan da Behiç ile Tansel’in etkisiz çabalarıyla, John Ebuka ve John Okoli’ye gol yolları hazırlamaya çalıştı. Ancak gol, organize olamayan Yenicami ataklarından değil, Aksel ve Lua Lua’nın etkili futboluyla rakip ceza alanında tehlikeler yaratan Yeşilova’dan geldi. Hamis, ceza alanı içerisinde dönerek attığı nefis golle skoru 2-0’a taşırken dakikalar 15’i gösteriyordu. Ve mücadelenin bundan sonraki dakikalarında kaçan gol pozisyonlarında da hep Yeşilova damgası vardı.

Yenicami, ilk devresi 2-0 Yeşilova lehine tamamlanan karşılaşmanın ikinci devresine 47.dakikada John Ebuka’nın farkı bire indiren golüyle başladı. Erken gelen gol Yeşilova’yı panikletirken, Yenicami futbolcuları da yükselen adrenallerinin etkisiyle oyunu rakip alana yığdı. Ve bu baskı 60.dakikaya kadar sürdü. Bu dakikadan sonra Lua Lua ve Aksel ile yeniden dengeleri sağlayan Yeşilova’ya, Yenicami’nin de iştirakiyle ortaya, her iki tarafın da kaçırdığı gol pozisyonlarıyla donanmış, seyir zevki yüksek bir karşılaşma çıkarttı. Ancak Yenicami’nin 84.dakikada attığı beraberlik golü organize ataklardan değil, kaleci Hasan Piro’nun rakibini gereksiz yere düşürmesinden kaynaklanan penaltıyı kullanan John Ebuka’nın ayağından geldi. 2-2.

Karşılaşmanın 86.dakikasında, ikinci sarı kart nedeniyle Lua Lua’nın oyundan atılması oyunun elektriklenmesine, John Ebuka’nın 90+5. dakikada attığı 24 ayar 3. gol ise, Yeşilova taraftarlarının maçtan sonra hakeme saldırmalarına ve dolayısıyla güzel futbola gölge düşürülmesine neden oldu.