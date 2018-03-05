Kartal, 90+5’te zirveyi perçinledi: 2-3

Lider Yenicami, Merit Alsancak Yeşilova deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçta 90+5’te bulduğu golle galip gelerek altın değerinde 3 puanın sahibi oldu. Maç sonunda Yeşilova taraftarları sahaya girerek maçın hakemlerine saldırıda bulundu

Yer: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Nemci Bulut, Ferhat Tuna

M.A. Yeşilova: Hasan, Bayram, Vakkas, Binya, İlyas, Aksel (Dk.90+3 Ahmet), Ulaş, Cenker, Mejdi (Dk.46 Yasin), Hamis, Lua Lua

Yenicami: Ercan, Emin, Oladele, Mehmet Altın (Dk.80 Osman), Ünal, Tansel, John Ebuka, John Okoli, Behiç, Hasan (Dk.46 Salih), Yasin (Dk.46 Mehmet Göktaş

Goller: Dk.9 Lua Lua, Dk.15 Hamis (M.A. Yeşilova) – Dk.47-Dk.84 (pen)-Dk.90+5 John Ebuka (Yenicami)

Kırmızı Kart: Dk.86 Lua Lua (M.A. Yeşilova)

K-Pet Süper Lig’in 21. haftasında lider Yenicami, Merit Alsancak Yeşilova deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçta 90+5’te bulduğu golle 3-2 galip gelerek altın değerinde 3 puanın sahibi oldu. Yenicami’nin yabancı yıldızı John Ebuka attığı 3 golle hat-trick yaparak maça damga vururken ev sahibi takımın gollerini Lua Lua ve Hamis kaydetti. Yeşilova’da Lua Lua 86’da ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Maçtan sonra Yeşilova taraftarları sahaya girerek maçın hakemlerine saldırıda bulundu, araya giren güvenlik güçleri olayları büyümeden önledi. Bu sonuçla Yeşilova 30 puanda kalırken Yenicami puanını 46 yaparak şampiyonluk yürüyüşüne devam etti.

Önemli anlar

Dk.9: Aksel’in ara pasını değerlendiren Lua Lua, çaprazdan sert bir şutla topu Yenicami ağlarına yolladı. (1-0).

Dk.15: Hamis, ceza alanı içerisinden dönerek attığı vole ile Yeşilova adına skoru 2-0’a taşıdı.

İlk devre 2-0 ev sahibi takım üstünlüğünde geçildi.

Dk.47: Mehmet Altın’ın verdiği pası değerlendiren John Ebuka, sert bir şutla topu filelere gönderdi ve Yenicami adına farkı bire indirdi. (2-1).

Dk.52: Cenker’in kaleye aşırttığı top üst direkten geri döndü.

Dk.69: John Okoli’nin sert şutunda top direkte patladı.

Dk.73: Aksel’in sert şutunda top yan direği sıyırıp auta çıktı.

Dk.74: Yasin’in ortasına Cenker kale saha içerisinde kafayla müdahale edemedi.

Dk.84: Kaleci Hasan’ın ceza alanı içinde Ünal’ı gereksiz yere düşürmesinden kaynaklanan penaltıyı John Ebuka gole çevirdi. (2-2).

Dk.86: Hakemin düdüğünden sonra topa vuran Lua Lua, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Dk.90+5: John Ebuka serbest vuruştan gelen topu Yeşilova filelerine yollayarak kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydetti. (2-3).

Karşılaşma 3-2 Yenicami galibiyetiyle sona erdi.