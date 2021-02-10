Düz Dünyacıların liderini uzaya göndermek için kampanya başlatıldı

Dünya’nın düz olduğuna yönelik komplo teorilerinden bıktığını ifade eden Marc Gauld isimli bir adam, bu teorisyenleri gezegenin geoit şeklinde (kutuplardan basık bir küre) olduğuna ikna etmek için ilginç bir çözüm buldu.

Kendisini “sinirlenmiş bir İskoç” diye tanımlayan Gauld, düz Dünyacı diye bilinen bu kişilerin liderlerinden birini uzaya göndermek için kampyanya başlattı.

Pek çok kişinin kafasında Dünya’nın şekliyle ilgili soru işareti olmayabilir. Ancak bazıları, başta NASA olmak üzere tüm bilim dünyasının milyarlarca dolar harcayarak halkı Dünya’nın şekli konusunda kandırdığını öne sürüyor.

Gauld ise bu kişilerin, bir düz Dünyacının uzaya çıkarılmasıyla birlikte ısrarlı iddialarından vazgeçeceğini düşünüyor. İnternet üzerinden fon toplama platformu Gofundme’de kampanya başlatan Gauld, düz Dünyacıların liderlerinden birinin, toplanan para sayesinde uzaya gönderilmesini ve o kişinin geri döndüğünde Dünya’nın yuvarlak olduğunu takipçilerine anlatmasını istiyor.

“Düz Dünyacı birkaç arkadaşım var ve bu beni çıldırtıyor, söyledikleri tamamen saçmalık” diyen Gaul, en çok da komplo teorisyenlerinin kendisinden destek beklediğini söyledi:

Düz Dünyacılara savundukları fikri eyleme geçirmeleri için bir fırsat sunmaya karar verdim. Bunu yapabilmenin tek yolu liderlerinden birini uzaya göndermek.

Öte yandan Gauld’un bu hedefini gerçekleştirmek için daha çok yolu var. Toplamda 250 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 400 bin TL) toplamayı hedefleyen kampanyacı, henüz sadece 155 sterlin (yaklaşık bin 500 TL) toplayabildi.

İlk uçuş görevini bu yıl içinde başlatmak istediği aktarılan Gauld, uzay endüstrisinin önde gelen isimlerinden de yardım talep ettiğini aktardı:

Elon Musk ve Richard Branson’ın ekipleriyle iletişime geçtim. Onların da desteğini almaya çalışıyorum ve cevap bekliyorum.

Öte yandan uzay turizmi sektörünün önde gelen firmalarından Virgin Galactic, bir yörünge uçuşu için 250 bin dolar talep ediyor. Gauld’un toplamak istediği meblağ ise dolar cinsinden 345 bin dolar ediyor.