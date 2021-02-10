ABD polisi kendi bahçesinde duran bir adamı şüpheli sanarak öldürdü

ABD’nin Idaho eyaletine bağlı Idaho Falls şehrinde bir polis memuru, kendilerinden kaçan şüpheli sandığı kişiyi silahla vurarak öldürdü. 8 Şubat’ta gerçekleşen olayda evinin arka bahçesinde vurulan adam hayatını kaybederken söz konusu polis memuruna idari izin verildi. Yetkililer, olaya dair soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Idaho Falls Polis Teşkilatı Şefi Bryce Johnson, olayı “son derece trajik” diye niteledi. Polis teşkilatının sözcüsü Jessica Clements ise ailenin, kurbanın adının paylaşılmamasını istediğini söyledi. Soruşturmanın ilk aşaması tamamlanana kadar polis memurunun isminin de açıklanmayacağını belirtti.

Idaho Falls Polis Teşkilatı’nın yaptığı açıklamaya göre, olay pazartesi günü gece yarısında bir aracın durdurulmaya çalışılması sonucunda ortaya çıktı. Polisten kaçan araç biraz ileride dururken içindeki kişi koşmaya başladı.

New York Times’ın haberine göre, polis memurları araca ulaştığında içeride başka bir kişinin daha bulunduğunu tespit etti. Şüphelinin kaçtığı yönü ve kıyafetlerini telsizle bütün ekiplere bildirdi.

Bunun ardından arama çalışmaları hızla başlarken bölgede yaşayan bir kişi, polislere şüphelinin geçtiği yeri gösterdi ve silahlı olabileceğini söyledi. Araçtaki kadın sayesinde şüphelinin bilgilerine ulaşan polis ekipleri, “polise saldırı, polise yanlış bilgi verme ve tutuklanmaya direnme” gibi suçlardan halihazırda arandığını belirledi.