Sarıçizmeli kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli PCR yaptırmak için uzun kuyruklar oluştururken sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlara teşekkür etti.

PCR taramamız büyük bir katılımla devam ediyor diyen Cemil Sarıçizmeli açıklamasında “Vatandaşlarımızın göstermiş olduğu olgunluk, mesafe ve maske kullanımına riayet örnek olmuştur.” ifadelerini kullandı. Açıklama şöyle: PCR taramamız büyük bir katılımla devam ediyor. Vatandaşlarımızın göstermiş olduğu olgunluk, mesafe ve maske kullanımına riayet örnek olmuştur. Tümüne teşekkür ediyorum.

Bu taramaya sponsor olup vesile olan iş insanlarımız Mehmet Saydam ve Mustafa Bulutoğulları’na bölgem adına şükranlarımı sunarım.

Bu günün kusursuz geçmesinde büyük emekleri olan başta Yakın Doğu Üniversitesi hemşire ve personeline, belediye çalışanlarımıza da aynı teşekkürü bir borç bilirim.