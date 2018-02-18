Duygu dolu anlar yaşandı

“MÜZEYYEN” MÜZİKALİNDE DUYGU DOLU ANLAR:

Şevval Sam’ın sahnelediği “Müzeyyen” müzikali seyircisi tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Uniq Hall’de gerçekleşen ve Müzeyyen Senar’ın hayatından önemli kesitlerin müzikal olarak anlatıldığı gösterimde izleyenler zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı

Türk müziğinin duayen isimlerinden Müzeyyen Senar’ın iz bırakan şarkılarını Şevval Sam’ın yorumladığı “Müzeyyen” müzikali izleyenleri hayran bıraktı. Geçtiğimiz hafta galasında ayakta alkışlanan müzikal dün akşam da seyircisinden tam not aldı. Müzeyyen Senar’ın Bursa’dan İstanbul’a gelişi, Atatürk’ün önünde ilk kez şarkı söyleyişi, gibi önemli anılarının sahnelendiği yaklaşık 2 saat süren müzikalde, sanatçının anneliği, aşkları, hüzünleri ve mutluluklarına dair kesitler seyirciyle paylaşıldı.

Şevval Sam “Huysuz ve Tatlı Kadın”, “Benzemez Kimse Sana” gibi Senar’ın en sevilen şarkılarını seyirciyle birlikte söyledi.