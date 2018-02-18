Lefkoşa’da nostaljik gece

KURTOĞLU MEST ETTİ:

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Cengiz Kurtoğlu Başkent Lefkoşa’da sahne alarak arabesk fırtınası estirdi. Ünlü sanatçı en sevilen ve unutulmaz parçalarını konukları için söyledi

Arabesk müziğin güçlü sesi Cengiz Kurtoğlu dün ve önceki akşam Merit Lefkoşa Hotel & Casino’da arabesk şarkılarıyla unutulmaz bir geceye imza attı.

Performansı ile dikkat çeken sanatçı, sahnesiyle izleyenlere müzik ziyafeti verdi. Sanatçı güçlü sesi ile bol bol alkış topladı. Şarkılarının büyük bölümünü hayranları ile birlikte söyleyen Cengiz Kurtoğlu seslendirdiği “Duyanlara Duymayanlara”, “Yorgun Yıllarım”, “Hain Geceler”, “Duvardaki Resmin”, “Gece Olunca” gibi şarkılarla gönüllere bir kez daha taht kurdu.

Ünlü Sanatçı, salon içerisindeki tüm masaları dolaşarak sevenleriyle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.