Dursun Özbek hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki açıklamalar son 24 saatte artmaya devam etti.

Son olarak Fenerbahçe, ezeli rakiplerinin başkanı Dursun Özbek hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

FENERBAHÇE: “SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK”

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada; “Galatasaray Spor Kulübü Başkanı şahsın, 27.02.2024 ve 06.11.2023 tarihinde yaptığı haddini, sınırını aşan, toplumu kin ve düşmanlığa teşvik etme niteliğindeki açıklamaları kamuoyunun malumudur. İlgili şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.” denildi.