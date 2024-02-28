Büyük ikramiye Lefkoşa’nın oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 29, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Büyük ikramiye Lefkoşa’nın oldu

Hakan Topaloğlu
Hakan Topaloğlu
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28 Şubat 2024 Çekilişinde 1 Milyon TL’lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Murat Yayman tarafından satılan “40665” numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Şubat 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Milyon TL’lik büyük ikramiye “40665” numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Murat Yayman tarafından satıldı.


8 Mart çekilişinde büyük ikramiye 1 Milyon TL

8 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1 Milyon TL olacak. Bilet fiyatı 100 TL olarak, 29 Şubat 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

 

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Tags:büyük ikramiyeDevlet PiyangosuDünyaKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi
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