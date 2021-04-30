Dünyada son 32 yılın en korkunç izdiham vakaları

İsrail’de Yahudilerin Lag BaOmer Bayramı kutlamasında yaşanan izdiham sonucu en az 44 kişinin hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yaratırken, olay önceki yıllarda dünyada yaşanan ölümcül izdihamları akıllara getirdi.

Reuters haber ajansı, 30 yılı aşkın sürede dünyada izdiham sonucu yaşanan en korkunç kazaları derledi:

Nisan 1989: Birleşik Krallık’taki Sheffield kentindeki Hillsborough Stadyumu’nda oynanan Liverpool-Nottingham Forest maçında 97 kişi hayatını kaybetti ve en az 200 kişi yaralandı. Olay, ülkenin en kötü spor felaketi olarak tarihe geçti.

Temmuz 1990: Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde Kurban Bayramı’nda bir tünelde yaşanan izdihamda bin 426 hacı hayatını kaybetti. Bu, modern zamanların en ölümcül Hac facialarından biri oldu.

Mayıs 1994: Mekke’de şeytan taşlama sırasında çıkan izdihamda 270 kişi hayatını kaybetti.

Nisan 1998: Suudi Arabistan’da hac ziyareti döneminde yaşanan arbede, 110 kişinin hayatına mal oldu.

Mayıs 2001: Gana’nın başkenti Akra’daki bir futbol stadyumunda, polisin tribünlerde çıkan kavgada taraftarlara gözyaşartıcı gaz sıkması sonucu yaşanan izdiham, en az 126 kişinin ölümüne ve Afrika’nın en korkunç futbol felaketlerinden birine neden oldu.

Şubat 2004: Mekke’de şeytan taşlama sırasında çıkan izdiham felakete dönüştü, 251 hacı hayatını kaybetti.

Haziran 2005: Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde bir tapınak yakınlarında çıkan izdihamda, en az 265 Hindu hacı hayatını kaybetti.

Ağustos 2005: Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Dicle Nehri üzerindeki bir köprüde kalabalık arasında bir intihar bombacısı olduğu söylentileri üzerine izdiham yaşandı. Olayda 1005 kişi yaşamını yitirdi.

Haziran 2006: Mekke’de şeytan taşlama sırasında çıkan izdihamda aralarında Türklerin de bulunduğu 362 hacı hayatını kaybetti.

Ağustos 2008: Hindistan’ın Himaçal Pradeş eyaletinde, Naina Devi tapınağı yakınlarında Hindu hacılar arasında bir toprak kayması yaşandığı düşüncesiyle yaşanan panik izdihama neden oldu. Olayda en az 145 kişi öldü, yüzden fazla kişi yaralandı.

Eylül 2008: Hindistan’ın Codpur kentinde, Çamunda tapınağı yakınında çıkan izdihamda 147 kişi öldü, 55 kişi yaralandı.

Temmuz 2010: Almanya’nın Duisburg kentinde Aşk Geçidi isimli tekno festivalinde bir tünele girmeye çalışan katılımcılar arasında çıkan izdihamda 19 kişi öldü, 342 kişi yaralandı.

Kasım 2010: Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh’de bir su festivali sırasında köprü üzerinde çıkan izdiham, en az 350 kişinin ölümüyle sonuçlandı.

Haziran 2013: Brezilya’daki Santa Maria kasabasında bir gece kulübünde çıkan yangın büyük paniğe yol açtı, kaçmaya çalışan 230’dan fazla kişi yaşamını yitirdi.

Ekim 2013: Hindistan’ın Madhya Pradeş eyaletinde bir tapınağı ziyaret eden Hindu hacıların köprüden geçişi sırasında izdiham yaşandı. Köprünün çökeceğinden korkan binlerce kişinin yaşadığı panik 115 kişinin ezilerek ya da köprüden atlayarak ölmesine neden oldu.

Eylül 2015: Mekke’de şeytan taşlama alanına giden caddede çıkan izdiham sonucu en az 717 hacı hayatını kaybetti, 863 kişi yaralandı.