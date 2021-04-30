Afganistan’da bomba yüklü araçla saldırı

Afganistan’ın Logar vilayetinde iftar saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, yaptığı açıklamada, saldırının vilayetin Pul-i Alem şehrinde akşam yerel saatle 19.00’da düzenlendiğini söyledi.

Logar İl Şura Başkanı Hasibullah Stanikzey, saldırının aşiret liderine ait bir misafirhanenin önünde düzenlendiğini belirtti.

Saldırıda en az 25 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Stanikzey, 60’dan fazla kişinin de yaralandığını kaydetti.

Reuters ise en az 30 kişinin öldüğünü bildirdi.

Stanikzey, can kaybının daha fazla olabileceğinden endişe edildiğini söyledi.

Patlamanın şiddetiyle çevredeki ev ve iş yerlerinde de ciddi hasar oluştu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.