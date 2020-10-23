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Dünya Tabipler Birliği Başkanı: 2021’de de normal bir yaz tatili yapamayacağız

23 Ekim 2020
Frank Ulrich Montgomery





Dünya Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, corona virüs salgınında normalleşmenin daha yıllar alacağına işaret ederek yüksek beklentiler içine girilmemesi uyarısında bulundu.







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23 Ekim 2020

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