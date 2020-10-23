Erdoğan: S-400’ler test edildi, ABD’ye soracak değiliz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının satır başları şöyle,

Libyalı tarafların ateşkes anlaşması

Bugün yapılan ateşkes anlaşması üst düzey alınmış bir karar değil. Bu kalıcı olur mu bunu zaman gösterecek. 3 ay içerisinde paralı askerlerin oradan çekilmesi ne denli doğrudur sağlıklıdır onu da bilemiyoruz. u anda bizim bildiğimiz, sizin de duyduğunuz gibi böyle bir anlaşmanın adımlarının atılmış olduğudur. Fakat en üst düzeyde, darbeci Hafter tarafından bir temsilci burada bulunuyor. Aynı şekilde Sayın Sarrac tarafından Mısrata’dan bir komutan bunun içinde bulunuyor. Dolayısıyla güvenilirliği bana göre çok da olabilecek gibi değil. Aynen Azerbaycan Ermenistan arasında, Emeniler şu ana kadar verdikleri sözde durdular mı? Oralarda da yine ateşkes adımı atıldı. Gece saat 00.00 itibarıyla başlayacak dendiği halde, bunlar yapılmadı. Temenni ederim ki burada öyle olmaz ve bu ateşkes kararına uyulur.

Koronavirüs salgını

Şu an itibarıyla İstanbul koronavirüs salgınında hemen hemen en önde gelen illerimizden bir tanesi ve bu konuda bu mücadeleyi yoğun bir şekilde sürdürmemiz lazım. Toplu mekanlarda bulunmak, buralarda virüsün çok daha seri bir şekilde yaygınlaşmasını sağlıyor. Buna kendi evlerimiz de dahil. Mümkün olduğunca bu hassasiyeti gösterelim ki hem şahsımıza hem evlerimizdeki misafirlerden korunmamız vesaire, bunlara da dikkat edeceğiz. Kendimize daha doğrusu dikkat etme noktasındayız. Şu anda Sağlık Bakanımız değişik illeri dolaşıyor. Bugün Bursa’da. Sonra o civarda, o bölgedeki diğer illeri de dolaşmak suretiyle oralarda ne gibi tedbirler alacağız, bunları yaygınlaştıracağız. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Şu an itibarıyla Bilim Kurulunda yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi tedbirler alınacak bunlar bize de bildirilecek. Ona göre de adımlarımızı atacağız. Kararlıyız, Batı’ya göre çok daha iyi bir konumdayız ama yeterli değil.

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında Türkiye’nin rolü

Şu an itibarıyla sayın Aliyev’in ifadesini bir kenara bırakmak mümkün değil. Burada eğer Rusya ne kadar çözüm için, barış için yer almayı düşünüyorsa, Türkiye’nin de en az Rusya kadar burada barış için yer alma hakkının olduğuna inanıyorum. Çünkü Minsk AGİT ortaklığında Türkiye’nin de biliyorsunuz AGİT’ten dolayı yeri var ve şu ana kadar Minsk üçlüsü olarak maalesef alınan bir netice olmadı. Azerbaycan haklı talebini ortaya koyuyor diyor ki ‘Eğer Ermenistan Rusya’yı teklif ediyorsa, biz de Türkiye’yi teklif ediyoruz. Dolayısıyla bu sınır güvenliklerinde, barış görüşmelerinde Türkiye de Rusya ile beraber bulunmalı.

Rusya’nın Türkiye ile ilgili de olumsuz açıklamaları yok. Kim ‘Olumsuz açıklama var.’ diyorsa onlar biraz da kendi kanaatlerini ortaya koyuyorlar. Şu ana kadar biz gerek Azerbaycan-Ermenistan konusunda, gerek diğer konularda, yani Suriye’de aynı şekilde müşterek bir çalışma içerisindeyiz. Libya ile ilgili müşterek bir çok çalışmalarımız oldu, aynen devam ediyor. Temenni ederim ki bundan sonra da Suriye’deki çözüm, gerek Libya’daki çözümde, gerekse Azerbaycan ve Ermenistan konusunda da başarılı adımlar atar ve buraları çözüme kavuştururuz.

“Bu testler doğrudur yapıldı, yapılıyor”

Bu testler doğrudur yapıldı, yapılıyor ve Amerika’nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Çünkü biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu da biz kalkıp Amerika’ya soracak değiliz. Dolayısıyla biz sadece S-400 değil, bunun dışında birçok hafif, orta, ağır silahlar bunların içinde Amerika’dan aldığımız birçok silahlar da var, bunların da testlerini yapıyoruz. Bundan sonra da yine aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bu arada tabii Yunanistan’ın elinde S-300’ler var. Bırakın testleri, kullanıyor. Oraya böyle bir şeyi Amerika soruyor mu veya söylüyor mu? Yok. Yani burada özellikle Rusya’ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam ediyoruz.