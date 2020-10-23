Ilık ve nemli hava devam edecek

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede, alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

Buna göre yarın hava parçalı çok bulutlu, pazar parçalı az bulutlu, pazartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, salı açık ve az bulutlu, çarşamba az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, perşembe ve cuma açık az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 32 – 35 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.