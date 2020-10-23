Hava DurumuSürmanşet

Ilık ve nemli hava devam edecek

23 Ekim 2020
ılık ve nemli hava





Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede, alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

Buna göre yarın hava parçalı çok bulutlu, pazar parçalı az bulutlu, pazartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, salı açık ve az bulutlu, çarşamba az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, perşembe ve cuma açık az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 32 – 35 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.







Etiketler
23 Ekim 2020

Başa dön tuşu