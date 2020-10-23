Pazar günü tüm bölgelerde kontrol yapılacak

Polis Genel Müdürlüğü 25 Ekim 2020 Pazar günü başlayacak olan 2020 yılı Büyük Av nedeniyle tüm bölgelerde kontrol yapılacağını açıkladı.

Polis Genel Müdürlüğü yayınladığı açıklamada belirtilen kurallara uymayanlar hakkında yasal işleme gidileceğini bir kez daha hatırlattı.

Açıklama şöyle:

25 Ekim 2020 Pazar günü başlayacak olan 2020 yılı Büyük Av Mevsimi dolayısıyla toplam 11 av gününde avcıların avlanabileceği, avlayabilecekleri av hayvanları ile avcıların uymaları gereken kurallar ile yayınlanan av haritasında hangi bölgelerin ava açık ve kapalı olduğu İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanmıştır.

Tüm bunların yanı sıra;

Güneşin batışı ile doğuşu arasında avlanmak suretiyle,

Baraj ve göletlere beş yüz (500) metre ve daha az yaklaşmak suretiyle,

Meskun mahallere iki yüz elli (250) metre ve daha az yaklaşmak suretiyle,

Motorlu araçtan ateş etmek suretiyle,

Yasanın öngördüğü avlanma araçları ve yöntemleri dışında av yapmak,

Üç (3)’ten fazla ve/veya kendi üzerine kayıtlı olmayan köpekle avlanmak

Av hayvanlarının dışında başka bir hedefe ateş etmek,

Ava gidilen motorlu araçla, en yakın toprak ya da asfalt yola 50 (elli) metre mesafeden daha fazla arazi içine girilemez, 50 (elli) metre mesafeden sonra av yerine yaya olarak gidilir. Araçlar ava kapalı bölgelere park edilemez.

Salon araçlar, arkası açık veya kapalı van ve pick-up tipi araçlar dışında, traktör ve biçerdöver dahil hiçbir tarım aracında ve kamyon dahil hiçbir iş aracında, ATV’de av tüfeği bulundurulamaz, taşınamaz. Bu araçlar av amaçlı kullanılamaz.

Kanlı veya parçalanmış bir av hayvanının fotoğraf veya görüntüsü, kamuya açık bir şekilde, sosyal medya dahil hiçbir yayın organında yayınlanamaz,

Avcıların, av günlerinde sabah saat 04:00’dan önce ve akşam 19.00’dan sonra toprak yollara silahlı olarak girmeleri yasaktır.

Av ruhsatı alan bir kişi, hiçbir av döneminde saat 00:00’dan önce, Kaymakamlıktan özel izin almadan silahını evden çıkarmasının ve aracında taşımasının suç olduğu bir kez daha hatırlarız.

Büyük av mevsiminde avlanabilecek hayvan türleri:

Ova tavşanı, turaç, sülün, keklik, yaban güvercini, fassa, bıldırcın, cikla, çulluk, karga ve saksağan.

Bir avcı, büyük av mevsiminde her av günü için, yukarıda belirtilen hayvanlardan toplamda en fazla kırk (40) adet olmak üzere, En fazla; bir (1) adet tavşan, beş (5) adet keklik veya turaç, sekiz (8) adet çulluk, beş (5) adet sülün, sekiz (8) adet fassa, yirmi (20) adet cikla avlayabilir.

Polis Genel Müdürlüğü olarak 25 Ekim 2020 Pazar günü başlayacak olan 2020 yılı Büyük Av Mevsimi nedeniyle tüm bölgelerde avcı kontrollerinin yapılacağını, belirtilen kurallara uymanlar hakkında yasal işleme gidileceğini bir kez daha hatırlatır, tüm avcıları yasalara uymaya ve av haritasında ava açık bölgelerde, doğaya zarar vermeden sağduyulu bir şekilde avlanmaya davet eder, kazasız bir av sezonu geçirilmesini temenni ederiz.

PGM – BASIN SUBAYLIĞI