Dünya genelinde can kaybı 619 bini geçti

Dünya genelinde Covid-19 salgınında vaka sayısı 15 milyon 100 bine ulaştı. Virüsün neden olduğu can kaybı sayısı 619 bin 520’yi aşarken, 9 milyon 114 bin kişi de iyileşti.

“Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde yeni tip Korona virüs salgınında vaka sayısı 15 milyon 100 bine ulaştı.

Virüsün neden olduğu can kaybı sayısı 619 bin 520’yi aştı.

“Worldometer” kaynakları yeni tip Korona virüsten iyileşenlerin sayısını ise 9 milyon 114 bin kişi olarak duyurdu.

Koronavirüs salgından en fazla etkilenen ABD’de vaka sayısı 4 milyon 28 bin 569’a yükseldi, can kaybı 144 bin 953’e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 886 bini geçti.

Latin Amerika’da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya’da vaka sayısı 2 milyon 166 bine, can kaybı 81 bin 597’e çıktı. Ülkede 1 milyon 466 bin kişi de iyileşti.

Hindistan’da son 24 saatte vaka sayısı 1 milyon 194 bine ulaştı, 28 bin 770 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 753 bin kişinin iyileştiği bildirildi.

Rusya’da vaka sayısı 783 bin 328’e, can kaybı 12 bin 580’e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 562 bin 384 oldu.

İspanya’da vaka sayısı 313 bin 274’e yükselirken, can kaybı 2 artarak 28 bin 424 olarak kaydedildi.

İngiltere’de ise vaka sayısı 295 bin 817’ye ulaşırken, 45 bin 422 kişi öldü.

İran’da vaka sayısı 278 bin 827’ye yükseldi, can kaybı 14 bin 634 oldu, 242 bin 351 kişi sağlığına kavuştu.

İtalya’da can kaybı 15 artarak 35 bin 73’e, toplam vaka sayısı 244 bin 752’ye, iyileşenlerin sayısı 197 bin 431’e ulaştı.

Hollanda’da Covid-19 vaka sayısının bir haftada yüzde 84 arttığı bildirildi.