DünyaManşet

Dünya genelinde can kaybı 619 bini geçti

22 Temmuz 2020
covid-19 vaka sayısı

Dünya genelinde Covid-19 salgınında vaka sayısı 15 milyon 100 bine ulaştı. Virüsün neden olduğu can kaybı sayısı 619 bin 520’yi aşarken, 9 milyon 114 bin kişi de iyileşti.

“Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde yeni tip Korona virüs salgınında vaka sayısı 15 milyon 100 bine ulaştı.
Virüsün neden olduğu can kaybı sayısı 619 bin 520’yi aştı.
“Worldometer” kaynakları yeni tip Korona virüsten iyileşenlerin sayısını ise 9 milyon 114 bin kişi olarak duyurdu.
Koronavirüs salgından en fazla etkilenen ABD’de vaka sayısı 4 milyon 28 bin 569’a yükseldi, can kaybı 144 bin 953’e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 886 bini geçti.

Latin Amerika’da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya’da vaka sayısı 2 milyon 166 bine, can kaybı 81 bin 597’e çıktı. Ülkede 1 milyon 466 bin kişi de iyileşti.
Hindistan’da son 24 saatte vaka sayısı 1 milyon 194 bine ulaştı, 28 bin 770 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 753 bin kişinin iyileştiği bildirildi.

Rusya’da vaka sayısı 783 bin 328’e, can kaybı 12 bin 580’e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 562 bin 384 oldu.

İspanya’da vaka sayısı 313 bin 274’e yükselirken, can kaybı 2 artarak 28 bin 424 olarak kaydedildi.

İngiltere’de ise vaka sayısı 295 bin 817’ye ulaşırken, 45 bin 422 kişi öldü.

İran’da vaka sayısı 278 bin 827’ye yükseldi, can kaybı 14 bin 634 oldu, 242 bin 351 kişi sağlığına kavuştu.

İtalya’da can kaybı 15 artarak 35 bin 73’e, toplam vaka sayısı 244 bin 752’ye, iyileşenlerin sayısı 197 bin 431’e ulaştı.

Hollanda’da Covid-19 vaka sayısının bir haftada yüzde 84 arttığı bildirildi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi’nden eyleme katılım çağrısı

Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi’nden eyleme katılım çağrısı

21 Temmuz 2020
Photo of AB liderlerinden koronavirüsle mücadele anlaşması

AB liderlerinden koronavirüsle mücadele anlaşması

21 Temmuz 2020
Photo of Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait 2 İHA düşürdü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait 2 İHA düşürdü

21 Temmuz 2020
Photo of Serbest piyasada döviz kurları açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz kurları açılış fiyatları

21 Temmuz 2020
Photo of Akdenizlilerin yol isyanı

Akdenizlilerin yol isyanı

21 Temmuz 2020
Photo of Dizdarlı: 147 ventilatör cihazı 1 aydır depolarda

Dizdarlı: 147 ventilatör cihazı 1 aydır depolarda

21 Temmuz 2020
Photo of Biden: Seçimlere müdahale eden bedelini öder

Biden: Seçimlere müdahale eden bedelini öder

21 Temmuz 2020
Photo of AB Liderleri ekonomik kurtarma paketi üzerinde anlaştı

AB Liderleri ekonomik kurtarma paketi üzerinde anlaştı

21 Temmuz 2020
Photo of Dikkat elektrik kesintisi var!

Dikkat elektrik kesintisi var!

21 Temmuz 2020
Photo of Vedat Çakır motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Vedat Çakır motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

21 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı