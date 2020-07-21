Türkiye

Türkiye Meis adası çevresinde NAVTEX ilan etti

21 Temmuz 2020
NAVTEX, Oruç Reis sismik araştırma gemisi, denizcilik uyarı notu, Yunanistan,

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında, Türkiye’nin Meis adası çevresinde “denizcilik uyarı notu” olarak bilinen NAVTEX ilan etmesi Yunanistan’da tepkiyle karşılandı.

Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi dairesi meis ve Rodos arasında kalan bölge için 21 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında geçerli olmak üzere Navtex mesajı yayınladı. Seyir duyurusunda bu bölgede Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han gemilerinin sismik araştırma yapacağı ilan edildi.

NAVTEX nedir?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.


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