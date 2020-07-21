Dizdarlı: Siz kendi alarm seviyenizi sarıdan turuncuya çıkarabilirsiniz

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından bugün çıkan bir vakanın temas sonucu olduğunu bildirdi.

O zaman sevgili dostlar , siz kendi alarm seviyenizi sarıdan turuncuya çıkarabilirsiniz.

Birilerinin sizin icin bir sey yapmasını beklemeyiniz. Ne yapacağınızı siz iyi biliyorsunuz, sanırım tekrar etmem gerekmiyor. Değil mi ?