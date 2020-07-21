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Dizdarlı: Siz kendi alarm seviyenizi sarıdan turuncuya çıkarabilirsiniz

21 Temmuz 2020
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, vaka, temas, covid-19

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından bugün çıkan bir vakanın temas sonucu olduğunu bildirdi.

Dizdarlı’nın açıklaması şu şekilde

SARI-TURUNCU
Sağlık Bakanlığının açıklanmasından anladığım, bugünkü iki vakadan biri temas sonucudur.
Yani ilk yerel temaslı vaka görüldü.
O zaman sevgili dostlar , siz kendi alarm seviyenizi sarıdan turuncuya çıkarabilirsiniz.
Birilerinin sizin icin bir sey yapmasını beklemeyiniz. Ne yapacağınızı siz iyi biliyorsunuz, sanırım tekrar etmem gerekmiyor. Değil mi ?


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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