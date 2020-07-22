Rogers: Kişileri mağdur etmemeye özen gösterilmeli

HP Milletvekili Jale Refik Rogers ülkeye girişlerde önceliğin sağlık olması gerektiğinin altını çizerken uygulamaların da pratik ve kolay uygulanabilir olması gerektiğini söyledi. Rogers’ın açıklaması şöyle: Covid19 ile hayatımıza giren yeni normaller arasında seyahat etmenin eskisi kadar kolay ve pratik olmaması da yatıyor. Bunun bilinciyle, bir yandan halk sağlığını korumak için gerekli tüm önlemleri alırken, diğer yandan seyahat kurallarının uygulanabilir olmasına ve kişileri mağdur etmemesine de özen göstermek önemlidir.

Sağlık Bakanlığı’nın ülkemize girişte talep ettiği PCR testi sonuçlarının ülkesine göre son 72 saat veya 72-120 saat arası olması bilimsel olarak ne ifade ediyor?

Özetle söylemek gerekirse ülkeye girişte PCR sonucu sunulması riski azaltan bir uygulama olmakla birlikte, tamamen ortadan kaldıran bir uygulama değildir. Virüsü aldıktan sonra ortalama 5-6 gün içerisinde pozitifleşme beklenirken bu süre 14 güne kadar uzayabiliyor. Virüsü kişinin ülkeye gelmeden ne gün bulaşabileceği kesin olmadığından, test için en uygun günün de altın bir kuralı yoktur. Bunu sanırım artık hepimiz biliyoruz. Bu noktada, kişilerden test sonucu talep ederken, matematik problemi çözer gibi saat hesabı yapmalarını beklemenin riski azaltmada ne kadar faydası var emin değilim. Bu işin kesin bir çözümü olmadığına göre, alınan kararların bilimsel olması kadar pratik ve kolay uygulanabilir olması önemli bir faktör olmalıdır.

Diğer bir konu ise Güney’e geçişlerdeki uygulamadır. Güney’de çalışan kişilerden her 15 günde bir talep edilen PCR testleri Metehan gibi yoğun geçişlerin olduğu kapılarda, kişiler arabalarında otururken sürüntü alarak yapılabilir. Böylece hastanede yığılmaların önüne geçerek bulaş riskini de azaltabiliriz, vatandaşımızı da boşuna yormayız.