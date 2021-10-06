Dünya çevresindeki göktaşında 12 trilyon dolarlık maden keşfedildi

Bilim insanları, Dünya’nın yakın çevresinde hareket eden, 1986 DA ve 2016 ED85 isimli iki asteroidi madenlerinin değeri açısından analiz etti.

1986 DA adlı asteoridin yaklaşık 11,65 trilyon dolar (yaklaşık 100 trilyon TL) değerinde değerli metaller içerdiği tespit edildi.

2016 ED85 adı verilen göktaşının da madenler açısından zengin olduğu düşünülüyor. Ancak araştırmacılar bu göktaşıyla ilgili sınırlı veriler nedeniyle kesin bir tahmin yapmaktan kaçınıyor.

Analize göre 2016 ED85, 1,7 kilometre; 1986 DA ise 3 kilometre genişliğinde.

Metaller açısından epey zengin olduğu belirtilen iki göktaşının, Dünya’daki metal rezervlerinin tamamından daha fazla demir, nikel ve kobalt içerdiği düşünülüyor.

Ayrıca iki asteroit Amor asteroit grubunun da yer aldığı “Yakın Dünya Asteroitleri” sınıfında konumlanıyor.

The Planetary Science Journal isimli hakemli bilimsel dergide yayımlanan analize göre bu zengin göktaşları, “gelecekte asteroid madenciliği için olası hedefler olabilir”.

Uzay madenciliği bilim camiasında ilgi görüyor çünkü uzmanlar, bu uğraşın Ay veya Mars tabanlı bir koloni için gerekli madenleri uygun maliyetle sağlayabileceğine inanıyor. Zira kozmik madenler kullanılabilirse, diğer gezegenlerde kurulacak üsler için gerekli yapı malzemelerinin Dünya’dan gönderilmesi gerekmeyecek.