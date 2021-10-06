Gökten demir yağan gezegenin düşünüldüğünden de sıcak olduğu keşfedildi

WASP-76b, yıldızına yakınlığı nedeniyle onun etrafındaki dönüşünü yaklaşık 2 Dünya gününde tamamlıyor ve Dünya’nın Güneş’ten aldığı radyasyonun binlerce katını emiyor.

New York’taki Cornell Üniversitesi’nden bilim insanlarının liderliğinde yapılan yeni bir araştırmada ise gezegenin atmosferinde sodyum ve iyonize kalsiyum sinyalleri tespit edildi.

Hawaii’deki İkizler Kuzey Teleskobu’ndan yapılan gözlemlere dayanan bu veriler, gezegenin düşünüldüğünden daha da sıcak olduğu anlamına geliyor

28 Eylül’de Astrophysical Journal Letters isimli hakemli bilimsel dergide yayımlanan araştırma, bu hafta Amerikan Astronomi Topluluğu Gezegen Bilimleri Bölümü’nün yıllık toplantısında sunuldu.

Araştırmanın ortak yazarı Ray Jayawardhana, “Günümüzün teleskopları ve araçlarıyla, yüzlerce ışık yılı uzaktaki yıldızların yörüngesinde dönen gezegenlerin atmosferlerine dair çok şey öğrenebiliyor olmamız dikkat çekici” diye konuştu:

Demir yağmuru yağdıracak kadar sıcak olanlardan daha ılıman olanlara, Jüpiter’den daha ağır olanlardan Dünya’dan çok da büyük olmayan diğerlerine, yabancı gezegenlerin çeşitliliğine dair eksiksiz bir resim sunacağız.

Tıpkı Ay’ın tek bir yüzünün Dünya’ya bakması gibi bu gezegenin de hep aynı yüzü yıldıza bakıyor. Yeni bulgulara göre gezegenin bu yüzünde sıcaklıklar 2 bin 426 santigrat dereceyi aşıyor.

Araştırmayı yöneten gökbilimci Jake Turner, bulguların önemini şöyle açıklıyor:

Bizim ve diğer araştırmacıların çalışmaları, Güneş Sistemi’nin ötesindeki karasal dünyaların atmosferlerini keşfetmenin yolunu açıyor.

Independent Türkçe, CNET, CNN International

Derleyen: Çağla Üren