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ABD’de bir çiftlikte 72 milyon yıllık dinozor fosili bulundu

6 Ekim 2021
Sierraceratops turneri





ABD’nin New Mexico eyaletinde yeni bir dinozor türü keşfedildi. 72 milyon önce yaşadığı tespit edilen türe, CNN’in kurucusu Ted Turner’a ait bir çiftlikte bulunduğu için Sierraceratops turneri adı verildi.





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6 Ekim 2021


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