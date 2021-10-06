ABD’de bir çiftlikte 72 milyon yıllık dinozor fosili bulundu

Bath Üniversitesi’nden bilim insanları New Mexico’da yürütülen araştırmada triceratops türünün akrabası olan yaklaşık 4,5 metre yüksekliğinde yeni bir dinozor türü keşfetti.

1,5 metre uzunluğundaki kafatasının önünde kısa ve devasa büyüklükte boynuzları bulunduğu tespit edilen yeni tür dinozorun, günümüzden 72 milyon yıl önce yaşadığı tespit edildi.

Bath Üniversitesi Milner Evrim Merkezi’nden Dr. Nick Longrich, ‘’Bu dinozorlar, kuzeyde yaşayan ceratops türünden farklı olarak Kuzey Amerika’nın güneybatısında grup halinde yaşadılar. 72 milyon yıl önce geç Kretase dönemi boyunca endemik türlerin Kuzey Amerika’nın batısında yaşadıklarını söyleyebiliriz’’ dedi.

Longrich, ‘’Dinozorların bu kadar çeşitli olmasının nedenlerinden biri, kuşlar ve memeliler gibi farklı habitatlarda yaşamaya başlamalarıdır. Devasa boyutlarda hayvanlar oldukları için daha geniş yayılım gösterdikleri düşünülse de aslında her yerde yaşayan tür farklı’’ diye konuştu.

YAŞADIKLARI YERE ADAPTE OLMUŞLAR

Farklı türlerin yerel iklime, bitkilere, yırtıcı hayvanlara ve hastalıklara karşı uyum sağlayarak dışardan gelecek tehlikelere karşı kendilerini koruyabildikleri tahmin ediliyor.

Dinozorun iskeletinin bir kısmı 1990’larda gün yüzüne çıkarılmış, paleontologlar kısa süre önce buluntuların yeni bir tür olduğunu ortaya çıkaracak yeni kısımları bulmuşlardı.