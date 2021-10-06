ABD’de bir çiftlikte 72 milyon yıllık dinozor fosili bulundu

ABD'nin New Mexico eyaletinde yeni bir dinozor t\u00fcr\u00fc ke\u015ffedildi. 72 milyon \u00f6nce ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 tespit edilen t\u00fcre, CNN\u2019in kurucusu Ted Turner\u2019a ait bir \u00e7iftlikte bulundu\u011fu i\u00e7in Sierraceratops turneri ad\u0131 verildi.\r\n\r\n\r\nBath \u00dcniversitesi\u2019nden bilim insanlar\u0131 New Mexico\u2019da y\u00fcr\u00fct\u00fclen ara\u015ft\u0131rmada triceratops t\u00fcr\u00fcn\u00fcn akrabas\u0131 olan yakla\u015f\u0131k 4,5 metre y\u00fcksekli\u011finde yeni bir\u00a0dinozor\u00a0t\u00fcr\u00fc ke\u015ffetti.\r\n\r\n1,5 metre uzunlu\u011fundaki kafatas\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcnde k\u0131sa ve devasa b\u00fcy\u00fckl\u00fckte boynuzlar\u0131 bulundu\u011fu tespit edilen yeni t\u00fcr dinozorun, g\u00fcn\u00fcm\u00fczden 72 milyon y\u0131l \u00f6nce ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 tespit edildi.\r\n\r\nBath \u00dcniversitesi Milner Evrim Merkezi\u2019nden Dr. Nick Longrich, \u2018\u2019Bu dinozorlar, kuzeyde ya\u015fayan ceratops t\u00fcr\u00fcnden farkl\u0131 olarak Kuzey Amerika\u2019n\u0131n g\u00fcneybat\u0131s\u0131nda grup halinde ya\u015fad\u0131lar. 72 milyon y\u0131l \u00f6nce ge\u00e7 Kretase d\u00f6nemi boyunca endemik t\u00fcrlerin Kuzey Amerika\u2019n\u0131n bat\u0131s\u0131nda ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyebiliriz\u2019\u2019 dedi.\r\n\r\nLongrich, \u2018\u2019Dinozorlar\u0131n bu kadar \u00e7e\u015fitli olmas\u0131n\u0131n nedenlerinden biri, ku\u015flar ve memeliler gibi farkl\u0131 habitatlarda ya\u015famaya ba\u015flamalar\u0131d\u0131r. Devasa boyutlarda hayvanlar olduklar\u0131 i\u00e7in daha geni\u015f yay\u0131l\u0131m g\u00f6sterdikleri d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclse de asl\u0131nda her yerde ya\u015fayan t\u00fcr farkl\u0131\u2019\u2019 diye konu\u015ftu.\r\nYA\u015eADIKLARI YERE ADAPTE OLMU\u015eLAR\r\n\r\nFarkl\u0131 t\u00fcrlerin yerel iklime, bitkilere, y\u0131rt\u0131c\u0131 hayvanlara ve hastal\u0131klara kar\u015f\u0131 uyum sa\u011flayarak d\u0131\u015fardan gelecek tehlikelere kar\u015f\u0131 kendilerini koruyabildikleri tahmin ediliyor.\r\nDinozorun iskeletinin bir k\u0131sm\u0131 1990\u2019larda g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kar\u0131lm\u0131\u015f, paleontologlar k\u0131sa s\u00fcre \u00f6nce buluntular\u0131n yeni bir t\u00fcr oldu\u011funu ortaya \u00e7\u0131karacak yeni k\u0131s\u0131mlar\u0131 bulmu\u015flard\u0131.\r\n\r\n\r\n