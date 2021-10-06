Dünya

Tayvan: Çin 2025’e kadar Tayvan Boğazı’nı kapatabilir

6 Ekim 2021
tayvan çin





Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası’nda hükümet, Pekin yönetiminin ana kara toprakları ile Ada arasındaki Tayvan Boğazı’nı tamamen kontrol altına alabilecek askeri kapasiteye 2025’e kadar ulaşabileceği uyarısında bulundu.





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6 Ekim 2021


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