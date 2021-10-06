Tayvan: Çin 2025’e kadar Tayvan Boğazı’nı kapatabilir

\u00c7in ile ihtilafl\u0131 Tayvan Adas\u0131'nda h\u00fck\u00fcmet, Pekin y\u00f6netiminin ana kara topraklar\u0131 ile Ada aras\u0131ndaki Tayvan Bo\u011faz\u0131\u2019n\u0131 tamamen kontrol alt\u0131na alabilecek askeri kapasiteye 2025'e kadar ula\u015fabilece\u011fi uyar\u0131s\u0131nda bulundu.\r\n\r\n\r\nTayvan Adas\u0131, \u00c7in ile ya\u015fanan gerilim ile ilgili a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.\r\n\r\nH\u00fck\u00fcmet, Pekin y\u00f6netiminin ana kara topraklar\u0131 ile Ada aras\u0131ndaki Tayvan Bo\u011faz\u0131\u2019n\u0131 tamamen kontrol alt\u0131na alabilecek askeri kapasiteye 2025'e kadar ula\u015fabilece\u011fi ni s\u00f6yledi.\r\nTayvan Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131, yasama organ\u0131na sundu\u011fu raporda, \u00c7in\u2019in son y\u0131llarda u\u00e7ak gemisi, muhrip gemi ve denizalt\u0131 \u00fcretimine h\u0131z verdi\u011fine ve amfibi sald\u0131r\u0131 gemilerini ayr\u0131 bir donanma birimi haline getirdi\u011fine dikkat \u00e7ekti.\r\nJapon haber ajans\u0131 Kyodo\u2019nun haberde, yay\u0131mlanan raporda, Pekin\u2019in 2025\u2019e kadar Tayvan Bo\u011faz\u0131\u2019n\u0131 Taipei'nin deniz ve hava operasyonlar\u0131n\u0131 bloke edecek \u015fekilde kapatabilece\u011fi uyar\u0131s\u0131 yer ald\u0131.\r\n\u00c7in ordusunun Tayvan\u2019a sald\u0131r\u0131 i\u00e7in haz\u0131rl\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131na ayr\u0131ca do\u011frudan sald\u0131r\u0131 i\u00e7ermeyen "gri b\u00f6lge" operasyonlar\u0131n\u0131 da art\u0131rd\u0131\u011f\u0131na i\u015faret edilen raporda, Tayvan\u2019\u0131n Hava Savunma Tan\u0131mlama Sahas\u0131 ilan etti\u011fi b\u00f6lgeye ge\u00e7en y\u0131l 380, bu y\u0131l ise 600 sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n girdi\u011fi belirtildi.\r\n\u00c7\u0130N SAVA\u015e U\u00c7AKLARININ TAYVAN'IN HAVA SAVUNMA SAHASINA G\u0130RMES\u0130\r\n\r\n\u00c7in sava\u015f u\u00e7aklar\u0131n\u0131n, Halk Cumhuriyeti'nin kurulu\u015fun y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcn\u00fcn kutland\u0131\u011f\u0131 1 Ekim'de ve izleyen g\u00fcnlerde Tayvan\u2019\u0131n Hava Savunma Tan\u0131mlama Sahas\u0131 ilan etti\u011fi b\u00f6lgeye girmesi, b\u00f6lgede gerilimi y\u00fckseltmi\u015fti.\r\nTayvan Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131, 1 Ekim\u2019de 38, 2 Ekim\u2019de 39, 3 Ekim\u2019de 16 ve 4 Ekim\u2019de 56 sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n hava savunma tan\u0131mlama sahas\u0131na girdi\u011fini bildirmi\u015fti.\r\n\r\n\r\n