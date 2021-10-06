Tayvan: Çin 2025’e kadar Tayvan Boğazı’nı kapatabilir

Tayvan Adası, Çin ile yaşanan gerilim ile ilgili açıklama yaptı.

Hükümet, Pekin yönetiminin ana kara toprakları ile Ada arasındaki Tayvan Boğazı’nı tamamen kontrol altına alabilecek askeri kapasiteye 2025’e kadar ulaşabileceği ni söyledi.



Tayvan Savunma Bakanlığı, yasama organına sunduğu raporda, Çin’in son yıllarda uçak gemisi, muhrip gemi ve denizaltı üretimine hız verdiğine ve amfibi saldırı gemilerini ayrı bir donanma birimi haline getirdiğine dikkat çekti.



Japon haber ajansı Kyodo’nun haberde, yayımlanan raporda, Pekin’in 2025’e kadar Tayvan Boğazı’nı Taipei’nin deniz ve hava operasyonlarını bloke edecek şekilde kapatabileceği uyarısı yer aldı.



Çin ordusunun Tayvan’a saldırı için hazırlık yaptığına ayrıca doğrudan saldırı içermeyen “gri bölge” operasyonlarını da artırdığına işaret edilen raporda, Tayvan’ın Hava Savunma Tanımlama Sahası ilan ettiği bölgeye geçen yıl 380, bu yıl ise 600 savaş uçağının girdiği belirtildi.