Dum Dum hız kesmiyor

Yonpaş Dumlupınar, Türkiye BAL Ligi’nden Beşir Ndiaye’nin ardından Binatlı’dan Burak Sarıkaya ile de anlaşmaya vardı

K-Pet 1. Lig’de ‘şampiyonluk’ parolasıyla yeni sezon hazırlıklarını yeni teknik patron Sedat Devecioğlu nezaretinde transferlerle sürdüren Mağusa ekibi Yonpaş Dumlupınar, Binatlı futbolcularından Burak Sarıkaya ile anlaşmaya vardı. Kulüpler ve futbolcuyla yapılan görüşmelerin olumlu sonuç verdiği ve transferin bayramdan sonra resmileşeceği bildirildi. Dumlupınar’ın ilk transferi Türkiye BAL Ligi’nden Senegalli Beşir Ndiaye ile sözleşme imzalandı ve Ndiaye resmen Dumlupınarlı oldu.