FutbolSpor

Cihangir Mehmedemin ile anlaşmaya vardı

31 Mayıs 2019

K-Pet Süper Lig’in güçlü takımlarından Cihangir, serbest transfer hakkı bulunan tecrübeli file bekçisi Mehmedemin İlter ile her konuda anlaşmaya vardı. Mehmedemin ve Cihangir Kulübü önümüzdeki günlerde prensip anlaşmasını resmiyete dökecek. 2015-2016 sezonundan beridir Ozanköy forması giyen 37 yaşındaki kaleci Mehmedemin İlter, 2019-2020 sezonunda Süper Lig’in Lefkoşa bölgesi takımlarından Cihangir formasını terletecek. Mehmedemin’in daha önce Göçmenköy’le de dirsek teması olmuştu.

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