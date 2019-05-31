Kulüpler yabancıda kararsız

Futbol Kulüpler Birliği, yabancı futbolcu sınırı ve 21 yaş altı kuralı gündemi ile dün genel kurul toplantısı yaptı

SERTOĞLU “KARAR 2 YILLIK OLACAK”

Kulüpler Birliği Genel Kurulu’na katılan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu yaptığı konuşmada, kulüplerin alacağı tavsiye nitelikli kararı uygulayacaklarını ve bu kararın 2 yıl için geçerli olabileceğini vurguladı. Sertoğlu, 21 yaş altı kuralı kalkar ise, 21 yaş altı oynatan ile oynatmayan kulübe eşit maddi katkı vermeyeceğini, 21 yaş altı oynatan kulübe daha fazla yardım yapacağını sözlerine ekledi

32 KULÜPTEN 19 KULÜP KATILDI:

Kulüpler Birliği genel kuruluna üye 32 kulüpten 19 kulüp katılırken, Süper Lig kulüplerinin yabancı konusundaki yazılı oylamasında Binatlı, Düzkaya, Kaymaklı, Lefke, M.A.Yeşilova, Gönyeli, Çetinkaya ve MTG 3 yabancı istedi, Hamitköy, Cihangir, Doğan, Yenicami, Türk Ocağı 2 yabancı istedi, Göçmenköy ve Baf ise yabancı istemedi

Ahmet Özsoy

Futbol Kulüpler Birliği geride kalan 2018-2019 sezonunda yaşanan sorunları ve sıkıntıları değerlendirmek ve 2019-2020 sezonu ile daha sonraki sezonlara yönelik kararlar almak üzere dün genel kurul toplantısı yaptı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda gerçekleşen genel kurula 32 üye kulüpten 19 kulüp katıldı. Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı’nın konuşmasının ardından ilk sözü KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu aldı.

Sertoğlu: 21 yaş altı oynatana destek

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu kulüplere hitaben yaptığı konuşmada alınacak olan kararın görev süresinin geri kalan kısmı olan 2 yıllık süre için geçerli olabileceğini hatırlattı ve toplantıda alınacak tavsiye kararını uygulayacaklarını açıkladı.

Hasan Sertoğlu uygulaması tartışılan Süper Lig’de 21 yaş altı futbolcu oynatma zorunluluğu konusundaki fikrini de kulüplere net bir şekilde ifade etti. Sertoğlu, “Eğer 21 yaş altı oynatma zorunluluğu kuralı kaldırılsın kararı çıkarılırsa, 21 yaş altı futbolcu oynatan kulüp ile 21 yaş altı futbolcu oynatmayan kulübü eşit tutmayacağım. Kulüplere maddi katkı verirken 21 yaş altı oynatan takıma daha fazla destek olacağım” dedi.

Konuşmalar

Kulüp temsilcileri adına söz alarak konuşanların ortak vurgusu yerli futbolcuların maliyetinin yabancıya göre daha yüksek olması. İlk konuşmayı yapan Binatlı adına Özel Tahsin oldu. Tahsin konuşmacıları dinleyerek ona göre kararını yazacağını söyledi.

İbrahimoğlu: “Yabancı 2’ye düşsün”

İkinci sözü Yenicami adına Ercan İbrahimoğlu aldı. İbrahimoğlu, “21 yaş altı kuralı aynen devam etmelidir. Yabancı konusunda kulüplerin durumu ve dövizin yapısı gereği 2’ye düşürülmesi görüşündeyiz” dedi.

Besim ve Karataş: “21 Yaş altı devam etsin”

Göçmenköy Başkanı Ersan Karataş da yaptığı konuşmada, yabancı konusunda 10-15 senedir kulüp olarak görüşlerinin sıfırdan yana olduğunu hatırlattı ve değişmediğini, 21 yaş altı kuralının da devam etmesini istediklerini söyledi.

Bostancı Bağcıl Başkanı Hasan Besim ise yabancı konusunda Süper Lig ve 1.Lig kulüplerinin ayrı değerlendirilmesini istedi, 21 yaş altı kuralının ayni kalması taraftarı olduğunu vurguladı.

Öztunay: “Yanacı sıfıra inerse yerlinin bedeli çıkar”

Dumlupınar adına konuşan Çağan Öztunay ise “21yaş altı kuralı için daha çok oynatanın daha çok ödüllendirilmesini desteklini destekliyoruz.

Yabancı konusunda ise; Biz şu anda 2 yabancı ile anlaşma durumundayız. 2 yabancının maliyetine ise 1 yerli futbolcu transferi yapıyoruz. Yabancının sıfıra inmesi yerlinin bedelini çıkaracaktır” dedi.

Daha sonra ise Çetinkaya adına Mehmet Ali Özgürgün söz aldı.

Özgürgün: “21 Yaş altını da 3’e çıkaralım”

“Bir yerli futbolcunun maliyeti, yabancı bir futbolcunun 2 katının üzerindedir. Bir yabancının maliyeti 15-20 bin Dolar arasındadır. Piyasadaki serbest futbolcuların hepsinin maliyeti yüksektir. 200-300 bin TL maliyetten bahsediyorlar. Kadrosunda 21 yaş altı futbolcusu olmayanlar nasıl transfer yapacaklar?

Çetinkaya bu yıl 3 yabancı dışında 7 tane farklı 21 yaş altı oynattı.

3 yabancı çoksa ve 2 yabancı veya 0 yabancı isteniyor madem, 21 yaş altını da 3’e çıkaralım o zaman.”

Kadri: “Döviz aldı başını gidiyor”

Baf Ülkü Yurdu adına konuşan Mehmet Kadri ise “Daha önce de sıfır yabancı dedik. Döviz aldı başını gidiyor. Bir uçak bilet 7 bin TL’dir. KKTC’de 1 yılda yabancılara ödenen miktar en az 700-800 bin Dolardır. Bizim gelirimiz ne? Uluslararası katılımımız yok. Biz sıfır yabancıyız. 21 yaş altı en az 2 olsun 3 olsun.”

Piskobulu: “Yabancı sıfır olsun”

Doğan Türk Birliği adına söz alan başkan Bayar Piskobulu ise “Sınırlandırma kadar kötü birşey yoktur. Keşke tüm kulüplerin mali bütçesi müsait olsa da hiç olmasa sınırlandırma. Ülkenin ekonomik koşulları ortada. Benim düşüncem yabancı sıfır olsun. Ama görsel olarak da taraftara hitap etmemiz gerek. Piyasa 120 bin sterlinlerden bahsediliyor.

21 yaş altı sınırı futbolu geriye götürür. Kaç takım 21 yaş altı futbolcuyu kadroda bulundurabilecek?

Çocuk kendini gösterecekse 15te de gösterir 18de de gösterir. Biz 2 yabancı diyoruz ve 21 yaş altı kalkmalı diyoruz” dedi.

Bozkurt: 21 Yaş altı kaldırılsın”

MTG Başkanı Koral Bozkurt yaptığı konuşmada “21 yaş altı kuralının kaldırılması taraftarıyız.

Ödüllendirme konusunda hem fikiriz ama ciddi ödüllendirme olsun.

Görsel şov önemli ama bu şov en kaliteli oyuncularla olsun.

Yabancı konusunda fikrimiz “kalkmasın” çünkü kalite düşecek, görsel olarak daha geriye gideceğiz” dedi.

Nurel: “21 Yaş altı kalacaksa teşvik olsun”

Merit Alsancak Yeşilova Başkanı Redif Nurel ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“21 yaş altı genç fırsat bulsun, daha çok genç yetişsin diye iyi ama ısrarcı olunmamalı.

İlle de kural kalacaksa teşvik olsun. 50 bin TL altında yerli futbolcu transfer edemeyiz

Yabancı derken ille de Afrika’dan almak gerekmez. 5-6 bin Dolara oyuncu bulabiliriz biz. Ülkemizin milli futbolcuları zaten 3-4 kulüpte toplandı. Yabancı kalkacaksa tamamen kalksın kalkmayacaksa değişmesin.

Aşina: “21 Yaş altı arttırılsın”

“Geçmişte yabancının sıfır olmasını isterdim. Ama Başkan olduktan sonra gördüm ki yerliler 2-3 katı fazla istiyor ve sadece yerlilerle olmuyor.

21 yaş altı ayni kalsın hatta daha da artırılsın.

Ayrıca U21 Ligi yüksek bir yaş. 21 yaş altı oyuncunun genç takımda ne işi var? A takımda oynamalı.

Türkiye’de BAL Liginde yabancı kuralının kalktığını öğrendim. Oradan 700-800 Dolara oyuncu gelebilir buraya. 3 yabancı ile devam etmeliyiz. 21 yaş altı 2 veya daha fazla olsun ve teşvik alsın kulüpler.”