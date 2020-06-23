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DTÖ: Küresel ticarette rekor düşüş en kötü senaryonun altında kalacak

23 Haziran 2020
Dünya Ticaret Örgütü


Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), bu yılın ilk yarısında küresel mal ticaretinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle rekor düzeyde düştüğünü fakat düşüşün en kötü senaryonun altında kalacağını bildirdi.

DTÖ, küresel ticarete ilişkin istatistik ve görünüm raporunu yayımladı.

Raporda, DTÖ’nün Kovid-19 salgınının zirve yaptığı nisanda küresel mal ticaretinin bu yıl en iyi senaryoda yüzde 13 ve en kötü senaryoda ise yüzde 32 azalacağı öngörüsünde bulunduğu hatırlatılarak, Kovid-19’un neden olduğu ekonomik krize karşı hükümetlerin hızlı politika tepkilerinin etkisiyle bu yıl için kötümser senaryosunun gerçekleşmeyeceği belirtildi.

Küresel ticarete yönelik yeni tahminlerde bulunmayan DTÖ’ye göre, küresel mal ticareti 2021’de yüzde 5 ile yüzde 20 aralığında artacak.

Raporda, dünya ticaret hacminin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3 düştüğü ve öncü tahminlere göre ikinci çeyrekte yüzde 18,5 gerilediği bildirildi.

Raporda, küresel ticaretin yılın kalan iki çeyreğinde, çeyrek başına yüzde 2,5 büyümesi halinde, küresel ticaretteki yüzde 13’lük düşüş olan daha iyimser senaryonun gerçekleşebileceğine işaret edilerek, beklenenden daha zayıf ekonomik büyüme, daha yaygın ticaret kısıtlamaları ve Kovid-19 salgınının da olası bir ikinci dalga 2021’de ekonomik toparlanmaya olumsuz tesir edeceği vurgulandı.


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