Önündeki araca çarpıp takla attı

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda bugün saat 13.30 sıralarında meydana gelen trafik çarpışmasında, önündeki araca çarpan araç takla attı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 13.30 sıralarında, Lefkoşa – Güzelyurt anayolunun 7-8. kilometreleri arasında Yusuf UYAN (E-35), yönetimindeki RA 996 plakalı pick up araç ile Lefkoşa istikametine seyrettiği sırada, o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden ve arızalı olduğu için Muhsin ELDEM (E-70) yönetimindeki FF 634 plakalı araç tarafından çekilmekte olan GT 374 plakalı araca çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan GT 374 plakalı araç ise kendisini çekmekte olan FF 634 plakalı araca çarpmıştır. Çarpma sonrası FF 634 plakalı araç takla atmıştır.

Çarpışma sonucu yaralanan RA 996 plakalı araç sürücüsü Yusuf UYAN, FF 634 plakalı araç sürücüsü Muhsin ELDEM ve GT 374 plakalı araç sürücüsü Cenk SERENGİL (E-55) kaldırıldıkları Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alınmışlardır.