“Aynı Gökyüzü Altında” sergi açtılar

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği, Kağıt Sanatçıları Derneği ve Kuir Kıbrıs iş birliğiyle LGBTİ+’larla dayanışmak maksadıyla “homofobi, bifobi ve transfobiye karşı duruş” temalı “Aynı Gökyüzü Altında” isimli sergi Rüstem Galeri’de gerçekleştirildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), Kağıt Sanatçıları Derneği (KKSD) ve Kuir Kıbrıs (Queer Cyprus) iş birliğiyle LGBTİ+’larla dayanışmak maksadıyla 13.05.2020 tarihinde, saat 18:00’de adresinde çevrimiçi (online) gerçekleştirmiş olduğumuz “homofobi, bifobi ve transfobiye karşı duruş” temalı “Aynı Gökyüzü Altında” isimli sergimizin Rüstem Galeri’de gerçekleştirdiğimiz ikinci ayağının duyurusunu sizlerle paylaşmaktan onur duymaktayız.

Covid-19 Pandemisi’nden kaynaklı, deneyimlemekte olduğumuz bu zorlu günlerde hem kendimize hem de toplumumuza pozitif enerji katma adına, ayrı olsak da aynı gökyüzünü paylaşmakta olduğumuzun bir göstergesi olarak, sanal ortamda bir araya gelmiştik. “Normalleşme” süreçlerine girdiğimiz bu günlerde ise online sergimizden oluşan bir seçki ile sergimizi tekrardan açılmıştır.

LGBTİ+’lara yönelik toplumsal yargılar, ayrımcılık, ötekileştirme, aşağılama gibi istenmeyen deneyimler ve LGBTİ+’ların kimliklerini toplum içerisinde özgürce yaşamasını engelleyen toplumsal duruşlara karşı ‘Queer Art’ ile bir başkaldırı sergiliyoruz. Kıbrıs’ın kuzey kesiminde ilk kez 2018 yılında, ‘Ne Kavgan Bitti Ne Sevdan’, 2019 yılında ise ‘Açık ve Onurlu’ başlıkları altında düzenlenen sergiler, LGBTİ+’ların toplum içerisinde baskılanan ve görünmez olan varlıklarının dışa vurumsal temsili olarak disiplinler arası yapılmış ilk ‘Queer Art’ organizasyonlarıdır.

Bu yıl üçüncüsünü online olarak düzenlemiş olduğumuz sergimizden oluşan bir seçki ile; eşitliğin, özgürlüğün, görünürlüğün, cesurca sevebilmenin sanatsal izdüşümü, toplumla bir kez daha buluşturulacaktır. Kimliklerini ve yapıtlarını cesaretle paylaşan hak savunucusu sanatçıların katılımlarıyla, her türlü engeli aşarak sizlerle paylaşacağımız sergimizle, toplumsal farkındalık sağlamayı hedeflemekteyiz.

Bu bağlamda, LGBTİ+’ların evrensel temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve bu konularda toplumsal duyarlılığın artırılması yönünde düzenlenen sergimize ziyaretiniz bizleri onurlandıracaktır.