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DSÖ: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz

4 Eylül 2020

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında, koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarında uzun yol katetmiş 6-9 çalışma olduğunu, bunların Faz III klinik denemelerine girdiğini aktardı.

Harris, koronavirüs aşısının etkisi ve güvenliği konusunda titiz kontroller yapılmasının önemine işaret ederek, “Bu aşama (Faz III klinik denemeleri), daha uzun sürmeli. Çünkü, aşının gerçekten ne kadar koruyucu ve güvenli olduğunu görmemiz gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Aşı üreticileri zamana karşı yarışıyor”

Aşı çalışmalarının her aşamasında “güvenlik” prosedürlerinin uygulanması gerektiğini bunun da süreci uzattığını ifade eden Harris, dünya genelinde aşı üreticilerinin zamana karşı yarıştığını söyledi.

Harris, “Ancak gerçekçi zaman dilimi açısından, gelecek yılın ortasına kadar (Kovid-19 için) yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz” diye konuştu.

Sözcü Harris, ayrıca DSÖ olarak dünyanın her köşesinde insanların Kovid-19 aşısına erişimini sağlamak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.



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